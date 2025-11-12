Juez federal ordena liberar a detenidos por ICE en Chicago

Agentes del ICE desplegaron operativos contra la comunidad mexicana en Chicago (EFE)

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este miércoles la liberación bajo fianza de cientos de migrantes arrestados por agentes federales en las redadas migratorias que se llevan a cabo en Chicago, Illinois, durante la ‘Operación Midway Blitz’ de la Administración Trump.

El juez de distrito Jeffrey Cummings aceptó un reclamo de los abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, según el cual los arrestados se produjeron en violación a un acuerdo judicial vigente en dicho estado y en otros cinco vecinos.

Los liberados tendrán que obtener la fianza antes del mediodía del 21 de noviembre. El número exacto de puestos en libertad dependerá de cuántas no hayan abandonado el país de manera voluntaria o por deportación. (Con información de EFE)