Trump sale salpicado en caso Epstein: sabía de las “chicas” y pasó tiempo con una víctima, según correos

Donald Trump La Casa Blanca confinó que los correos son reales, pero los tachó de "filtración selectiva"

Nuevas comunicaciones del financiero Jeffrey Epstein, divulgadas este miércoles por legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, apuntan a que el expresidente Donald Trump habría pasado tiempo con una víctima de trata de personas en la residencia de Epstein y que tenía conocimiento de las jóvenes que este explotaba.

Revelan correos de Trump con víctima de Jeffrey Epstein

En un correo electrónico de 2011 dirigido a Ghislaine Maxwell (expareja de Epstein y actualmente encarcelada por tráfico sexual), el financiero escribió que Trump “pasó horas” en su casa con una persona identificada por los legisladores como una víctima. En el mismo mensaje, Epstein se refirió al entonces empresario como “ese perro que no ha ladrado”, aludiendo a que nunca había sido mencionado en las investigaciones.

En otra comunicación posterior con el periodista Michael Wolff, Epstein aseguró que “por supuesto Trump sabía de las chicas”, e incluso señaló que el republicano le habría pedido a Maxwell “que parara”.

Las revelaciones reavivan las dudas sobre el alcance de la relación entre Trump y Epstein, acusado de liderar una red de explotación sexual de menores durante años. El expresidente estadounidense ha negado reiteradamente cualquier vínculo con los delitos del financiero y asegura que rompió su amistad con él hace tiempo.

Casa Blanca señala que correos crean una “narrativa falsa”

Por su parte, la Casa Blanca ha respondido con dureza a la divulgación de correos electrónicos de Epstein.

La administración Trump acusa a los demócratas de una “filtración selectiva” destinada a crear una “narrativa falsa” para desacreditar al mandatario, en medio de un clima político tenso marcado por la inminente votación para poner fin al cierre parcial del gobierno.

En su reacción inmediata, un portavoz de la Casa Blanca, en declaraciones a Associated Press, denunció la acción de los demócratas como un intento “desesperado de distraer de los fracasos de su agenda radical”.

“Estos correos son fragmentos sacados de contexto, manipulados para fabricar una historia falsa contra el presidente Trump, quien ha sido un firme defensor de las víctimas de abuso sexual”, señaló el comunicado oficial. La administración también reiteró su compromiso con la transparencia en el caso Epstein, aunque ha enfrentado críticas por no haber liberado todos los archivos prometidos durante la campaña electoral.