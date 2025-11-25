Trump indulta a dos pavos por Acción de gracias ¿De dónde viene esta tradición?

Trump indulta a dos pavos por Acción de Gracias Acompañado de Melania Trump, el presidente colocó al pavo en un podio y anunció “Estás indultado de forma incondicional” (Octavio Guzmán/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump encabezó este martes el tradicional indulto de acción de Gracias (Thanksgiving), en donde dos pavos, llamado Gobble y Waddle, quienes se salvarán de ser sacrificados para la famosa celebración que recuerda el banquete de 1621 entre colonos e indígenas.

Acompañado de Melania Trump, el presidente colocó al pavo en un podio y entre risas, proclamó: “Estás indultado de forma incondicional”, el pavo glugluteó, como si entendiera la buena noticia. Su compañero Waddle no estuvo presente. “Está desaparecido, pero no importa. Fingiremos que está aquí”, así bromeo Trump durante el discurso.

Burlas y Chistes contra Biden desde la Casa Blanca

Como suele ocurrir en esta ceremonia, Trump convirtió el acto en una oportunidad para bromear con la política interna; dijo que cancelaba los indultos que Joe Biden dio el año pasado a Peach y Blossom, argumentando que fueron firmados con un “bolígrafo automático”, una referencia a la acusación recurrente de que Biden utiliza un autopen para rubricar documentos.

Incluso comentó que esos pavos estaban “en camino a ser procesados”, aunque luego aseguró que también los perdonaba. También contó que pensó en nombrar a los nuevos pavos “Chuck Schumer” y “Nancy Pelosi”, pero que decidió no hacerlo porque “con esos nombres jamás los indultaría”.

¿Cuál es el origen del indulto de pavos en Acción de Gracias/Thanksgiving?

Aunque desde el siglo XIX los presidentes recibían pavos como obsequio, la tradición moderna inicia en 1947 con la Federación Nacional del Pavo y para 1963, John F. Kennedy dejó vivir a uno de los pavos que le entregaron, en 1987, Ronald Reagan usó la palabra “indulto” en tono humorístico.

Sin embargo, no fue hasta 1989 cuando George H. W. Bush hizo oficial la costumbre al declarar formalmente que el pavo de ese año quedaba perdonado, desde entonces, todos los presidentes han continuado la tradición.

¿Dónde vivirán los pavos indultados y como fueron elegidos?

Los pavos de este año, Gobble y Waddle, ambos de plumaje blanco y cabeza azul, fueron seleccionados en el concurso anual de la Federación Nacional del Pavo, quienes antes de llegar a la Casa Blanca, durmieron en un hotel de lujo cercano, como manda la tradición.

Tras recibir el indulto presidencial, los animales serán trasladados a la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde pasarán el resto de sus vidas bajo cuidado especializado.

¿Cuántos pavos se consumen en Acción de Gracias/Thanksgiving?

Cada año son consumidos alrededor de 46 millones de pavos son sacrificados en Estados Unidos para las cenas del Día de Acción de Gracias/Thanksgiving, que este año 2025 se celebrará el jueves 27 de noviembre, que es el cuarto jueves del mes, como marca la tradición estadounidense.