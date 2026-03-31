Byron Noem, esposo de Kristi Noem, en medio de la polémica por fotografías filtradas

Byron Noem en el ojo del huracán por fotos comprometedoras Foto: Icon Sportswire/Getty

Luego de su inesperada salida como Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem está nuevamenre en vuelta en otra controversia, luego de que este martes se difundieran fotografías y reportes sobre una supuesta vida privada secreta de su esposo, Byron Noem, situación que rápidamente se hizo pública y generó multiples reacciones en redfes sociales.

De acuerdo con información diversos medios estadounidenses se filtraron imágenes en las que Byron Noem aparece usando ropa femenina, además de supuestos mensajes privados y testimonios que apuntan a interacciones con mujeres dentro de una subcultura digital. El tema tomó relevancia debido a la exposición mediática que implica para la actual Enviada Especial para el Escudo de las Américas.

¿Qué se sabe sobre las imágenes filtradas de Byron Noem?

Según la publicación, las fotografías mostrarían al esposo de Kristi Noem vistiendo prendas femeninas y supuestos implantes y participando en conversaciones privadas con otras personas a través de plataformas digitales.

La versión señala que Byron Noem habría interactuado bajo el pseudónimode “Jason Jackson” para sostener estas interacciones, mientras que las imágenes fueron retomadas por medios como Daily Mail, New York Post y otros portales de noticias de Estados Unidos.

A pesar del revuelo que causaron las imágenes, no existe una explicación pública detallada sobre el origen de dichas fotografías ni sobre la forma en que fueron obtenidos los archivos.

En este sentido, la noticia ha tenido eco inmediato debido a la exposición política de Kristi Noem dentro del círculo conservador estadounidense, donde durante años proyectó una imagen pública ligada a valores familiares tradicionales. Sin embargo, parece que no es la misma filosofía con la que se maneja su esposo Byron Noem.

Según el reporte de los medios estadounidenses, la familia Noem, (en específico Kristi) se declaró sorprendida por la revelación y pidió respeto a su privacidad, mientras se procesa la dimensión del caso. El portavoz citado por medios estadounidenses aseguró que la exsecretaria se encuentra “devastada” por lo ocurrido.