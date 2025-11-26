Cinco muertos en una explosión en almacén de municiones militares en Siria

Explosión en almacén de municiones militares en Siria La explosión se originó en un taller ubicado junto al depósito, dejando cinco personas muertas y nueve heridos

Tras una explosión en un almacén de municiones militares en la localidad de Kafr Takharim, al noroeste de Siria, al menos cinco personas murieron y nueve resultaron heridas; medios locales confirman el incidente, aunque no precisó qué originó la detonación.

De acuerdo con las Fuerzas de Seguridad Interna en Idlib, la explosión ocurrió mientras se realizaban obras en un taller ubicado junto al depósito militar.

Testimonios recogidos por medios estatales señalan que los equipos de ingeniería tuvieron que asegurar el área ante la presencia de restos inestables tras la deflagración.

Los equipos continúan revisando el sitio para determinar la causa exacta del estallido.

BREAKING:



🇺🇸🇸🇾 US is bombing Idlib, Syria, right now.



Idlib is the city from where Al-Julani commanded in the war with Assad. pic.twitter.com/SqUTZC4ui6 — Megatron (@Megatron_ron) November 26, 2025

Desaparecidos tras la explosión en Siria

El director del distrito, Husein Junaid, informó que las Fuerzas de Seguridad Interna, la Defensa Civil y los servicios de ambulancia acudieron de inmediato, confirmando que los cinco fallecidos eran empleados del Ministerio de Defensa sirio y que aún se busca a varias personas que podrían estar atrapadas bajo los escombros.

Cadena de explosiones en toda Siria

Este incidente es el tercero ocurrido en circunstancias similares en la provincia de Idlib en menos de seis meses.

El primer incidente sucedió en julio, donde una explosión dejó siete muertos, mientras que en agosto otra detonación causó cuatro fallecidos.

Las autoridades mantienen abiertas investigaciones sobre estos casos, sin que hasta ahora se hayan dado explicaciones claras de su origen.