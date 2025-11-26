Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos muertos; eran agentes de la Guardia Nacional

Tiroteo cerca de la Casa Blanca, Estados Unidos Al menos un miembro de la Guardia Nacional muerto y varios heridos, lo que provocó el cierre de edificios gubernamentales en el corazón de Washington, D.C.

Dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos murieron este miércoles tras resultar heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico.

El tiroteo ocurrió cerca de la estación del metro Farragut West, en el centro de Washington D.C., Estados Unidos, a solo unas cuadras de la sede del Poder Ejecutivo de la Unión Americana.

Tras los disparos, el Departamento del Tesoro fue cerrado de inmediato, junto con otros edificios federales cercanos, mientras las autoridades aseguraban el área.

La zona quedó acordonada y con fuerte presencia policiaca por el riesgo de un segundo incidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el atacante ni las causas del tiroteo, y las autoridades mantienen la investigación abierta.

Y tras el tiroteo... Donald Trump promete justicia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca “pagará un precio muy alto” por ello.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto”, declaró en su red Truth Social, previo a que se confirmara la muerte de los agentes.

“Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias”, agregó el mandatario, quien se encuentra en su mansión Mar-a-Lago de Florida con motivo del puente de Acción de Gracias._Con información de EFE.