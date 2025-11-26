Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja varias víctimas

Tiroteo cerca de la Casa Blanca, Estados Unidos Al menos un miembro de la Guardia Nacional muerto y varios heridos, lo que provocó el cierre de edificios gubernamentales en el corazón de Washington, D.C.

Hace unas cuantas horas, se registró un tiroteo cerca de la estación del metro Farragut West, en el centro de Washington D.C., Estados Unidos, a solo una milla de la Casa Blanca, dejando a dos integrantes de la Guardia Nacional heridos.

De acuerdo con reportes preliminares de medios estadounidenses, las primeras versiones señalan que un miembro de la Guardia Nacional murió tras el ataque.

Tras los disparos, el Departamento del Tesoro fue cerrado de inmediato, junto con otros edificios federales cercanos, mientras las autoridades aseguraban el área.

La zona quedó acordonada y con fuerte presencia policiaca por el riesgo de un segundo incidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el atacante ni las causas del tiroteo, y las autoridades mantienen la investigación abierta.

En espera de más información...