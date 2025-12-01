Dos niños heridos por balas de goma durante incursión israelí en Cisjordania

Incursión israelí en Cisjordania ocupada (@BrunoRguezP/x)

Dos niños palestinos resultaron heridos por balas de goma durante una incursión militar israelí en la zona de Satah Marhaba (en Al-Bireh, centro de Cisjordania ocupada), así lo informó este lunes la Media Luna Roja Palestina en un comunicado.

El servicio de emergencia palestino no reveló las edades de los heridos, pero precisó que “las lesiones fueron atendidas in situ”.

Asimismo, indicó que en las últimas horas también atendieron a tres personas por inhalación de gas lacrimógeno, “incluidas dos jóvenes de 19 años que fueron trasladadas al hospital” y una persona que recibió tratamiento en el lugar donde se produjo esta misma redada perpetrada por el Ejército israelí.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa publicó este lunes, citando fuentes de seguridad, que “un gran contingente irrumpió en la ciudad” de Al-Bireh y agregó que los efectivos militares accedieron a las instalaciones de los Comités de Trabajo Agrícola, precisó ordenadores y documentos.

En los últimos días, el Ejército israelí protagonizó otras incursiones en Cisjordania ocupada, siendo la de mayor importancia la ocurrida en la gobernación de Tubas (noreste).

“Los equipos de la Media Luna Roja Palestina en Tubas atienden tres casos de palizas brutales a jóvenes del campamento de refugiados de Fara, ocurridas durante una redada en el campamento”, destacó la Media Luna Roja Palestina el viernes en un comunicado.

Además, soldados israelíes implementaron toque de queda, abrieron fuego en otros lugares aledaños dejando varios heridos y volaron drones sobre las calles de las ciudades de Tubas, Áqaba y Tayasir con varias casas utilizadas como cuarteles militares por Israel.

Igualmente, más de 100 palestinos fueron detenidpos, de acuerdo con el Club de Prisioneros de Tubas, muchos ya liberados y varios trasladados al hospital tras sufrir presuntos abusos o haber detenido a la intemperie durante días.

Las incursiones se enmcarcaron en una “operación antiterrorista” anunciada por el Ejército, de la mano de la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzó tras “intentos de establecer bastiones terroristas” en la zona. (Con información de EFE)