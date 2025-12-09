Maduro considera un “gran logro” la inclusión del joropo como Patrimonio Cultural de la Unesco

Inclusión del joropo como Patrimonio Cultural de la Unesco (NTN 24)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró este martes como un “gran logro” y “un verdadero reconocimiento mundial al pueblo venezolano” la inclusión del joropo, danza tradicional del país, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

En un contacto telefónico transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista destacó que este reconocimiento se da “cuando se trara de atacar a la venezolanidad y decir que los venezolanos son migrantes delincuentes”.

Por esto, aseguró que los venezolanos están “más unidos que nunca” y, agregó, “luchando” por el derecho “a vivir en paz”, declaraciones que ofrece en medio de las crecientes tensiones debido al despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

Maduro también señaló que se debe “preservar” la identidad nacional y llamó a mantener “todo lo que tiene que ver con el rescate” de las tradiciones venezolanas.

“Es una revolución cultural necesaria, porque a Venezuela la estaban convirtiendo en una especie de colonia”, indicó.

Además, reiteró que este miércoles habrá “inmensas movilizaciones” en toda Venezuela para conmemorar el aniversario de la Batalla de Santa Inés, ocurrida en 1859 como parte de la Guerra Federal que se libró entre ese año y 1863 en el país.

Asimismo, el mismo día, está prevista la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición mayoritaria venezolana, María Corina Machado, que se llevará a cabo en Oslo, Noruega.

La inclusión se aprobó en la Unesco “sin objeciones” y “por unanimidad” del comité

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, afirmó que la inclusión del joropo se aprobó en la Unesco “sin objeciones” y “por unanimidad” del comité.

“Estamos muy emocionados, el expediente incluye todas las formas de joropo que tiene Venezuela, que es el país que tiene la mayor diversidad de este género”, expresó.

El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió este martes al Joropo de Venezuela en su Lista Representativa, durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi.

La Unesco reconoció el valor de esta expresión festiva que, más allá de la música, constituye un complejo sistema de saberes que integra poesía, danza y artesanía, fruto del sincretismo entre las culturas indígenas, africanas y europeas. (Con información de EFE)