Venezuela dice que Estados Unidos pretende “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe

Vladimir Padrino junto a Nicolás Maduro (@ActualidadRT/x)

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió este viernes que Estados Unidos “quiere” y “pretende” hacer “una guerra en Latinoamérica y en el Caribe”, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, visto por Nicolás Maduro como una “amenaza” para propiciar un cambio de régimen en su país.

“El pueblo de los Estados Unidos debe entender que su Gobierno es un instrumento para la guerra. Se pretende hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe”, indicó Padrino López, durante un acto por el 47 aniversario del comando de defensa aeroespacial integral, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por esto, precisó que EU también pretende “nuevamente devolver en sacos, en bolsas negras y en urnas a ciudadanos contribuyentes, jóvenes de la sociedad norteamericana”.

No obstante, el jefe militar comentó que Venezuela sigue “clamando por la paz”, aunque destacó que el país se mantiene “alzado” y “en rebeldía” contra lo que consideró como la “acción nefasta del imperialismo norteamericano”.

“El pueblo de los Estados Unidos debe escuchar el clamor de paz, de sindéresis, la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo, de la política y no a través de la guerra”, expresó Padrino López. (Con información de EFE)