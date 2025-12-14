Chile se juega este domingo un vuelco hacia la ultraderecha en las presidenciales

Elecciones en Chile El candidato ultraderechista José Antonio Kast saluda a simpatizantes a su llegada a votar; espera que al tercer intento logre la victoria (Elvis González/EFE)

Si se confirman las encuestas, Chile está a un paso de convertirse en el tercer país latinoamericano consecutivo en dar un vuelco desde la izquierda a la derecha, luego de Bolivia y Honduras.

Quince millones de chilenos están llamados a elegir en segunda vuelta entre la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, y el favorito, el ultranacionalista José Antonio Kast, quien espera que “a la tercera sea la vencida” y se convierta en el presidente que sustituya al socialista Gabriel Boric.

En un día desapacible y lluvioso de primavera, todas las mesas se constituyeron sin dificultad y la afluencia de personas comenzó lenta desde la primera hora, en un proceso que por primera vez en la historia de Chile es obligatorio para todo el censo electoral.

“La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata este día: de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es solo uno”, subrayó Boric tras ejercer su derecho (y obligación) al voto.

Boric aprovechó para alabar el sistema electoral chileno, que pretende presentar los resultados en torno a las 19:00 horas locales, apenas una hora después de que se cierren los colegios electorales.

“En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile”, subrayó.

Unos minutos antes había votado en Santiago de Chile el expresidente socialista Ricardo Lagos, y casi al mismo tiempo que Boric lo hacía en la capital, sufragó la expresidenta socialista Michelle Bachelet, quien expresó su deseo de que, gane quien gane, se mantengan políticas de Estado, en alusión a su eventual candidatura a la Secretaría General de la ONU.

Kast, admirador de Milei

Sobre las 10:00 de la mañana hora local, dos horas después de abrirse los colegios, votó el candidato de la ultraderecha José Antonio Kast, quien se mostró seguro de su victoria y prometió ser el presidente “de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas”.

En una intervención ante la prensa tras ejercer su voto en la localidad rural de Paine, donde su familia se trasladó tras migrar desde Alemania, el candidato del Partido Republicano expresó su afinidad con el presidente de Argentina, el también ultraderechista Javier Milei.

De confirmarse el triunfo de Kast, se consolidaría el retroceso de la izquierda en América Latina, presionada por la marea populista e injerencista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la región, con importantes aliados en Argentina, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Bolivia, Perú y Honduras.

Jara, a la espera de un milagro

Elecciones en Chile La candidata a la Presidencia de Chile por el partido Unidad por Chile, Jeannette Jara, tras ejercer su voto (Adriana Thomasa/EFE)

Por su parte, la candidata de la coalición progresista de centroizquierda se mostró convencida de que puede torcer los pronósticos y vencer a Kast.

En un intento de desligarse de Boric, cuya baja popularidad ha dañado gravemente su candidatura, Jara insistió en que debe ser juzgada por su desempeño personal como ministra de Trabajo, lo que le valió ganar en las primarias progresistas.

“Lo que le puedo contar es lo que yo hice como ministra. No solamente avancé en la reducción de la jornada laboral a 40 horas, en el alza histórica del salario mínimo y en la reforma previsional, así como también en la ley Karin, en homenaje a Karin Salgado, que fue víctima de acoso laboral y terminó con su vida”, declaró.

Aunque las encuestas apuntan a una amplia victoria de Kast, una de las grandes incógnitas es cuál será el porcentaje de votos en blanco y nulos en una votación que, por primera vez en la historia de Chile, es obligatoria para más de quince millones de personas registradas en el censo electoral.

Una de las claves será, asimismo, el destino del cerca del 20 % de los votantes que en la primera vuelta optaron por el populista Franco Parisi, quien ha llamado a sufragar en blanco (Con información de EFE)