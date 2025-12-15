Detienen a hijo de Rob Reiner con fianza millonaria; es sospechoso del asesinato de sus padres

Presunto autor del asesinato (Especial)

La Policía de Los Ángeles arrestó al hijo mediano de Rob y Michele Reiner y lo mantienen detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según información de registros oficiales, después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato de sus padres.

Nick Reiner fue arrestado en la noche del domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes, de acuerdo con registros penitenciarios en línea.

Asimismo, la Policía no ha compartido detalles sobre la naturaleza de las muertes de los cineastas, ni ha informado públicamente sobre arrestos relacionado con el homicidio, pero medios como People señalan al hijo de la pareja como responsable del degollamiento de ambos.

Por su parte, TMZ reportó que la pareja fue acuchillada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos de la pelea.

Una de las hijas de los Reiner fue quien encontró los cuerpos e indicó a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según el medio.

Se espera que en el transcurso del día, autoridades den más información del suceso y confirmen la identidad del sospechoso.

El autor de clásicos como ‘When Harry met Sally...’ (1989), The Princess Bride’ (1987) o ‘This is Spinal Tap’ (2005) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood. Según el diario Los Ángeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Las muertes de Rob Reiner, de 78 años y su esposa Michele, de 68, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido. (Con información de EFE)