Jimmy Kimmel responde a Trump tras comentarios contra Rob Reiner: “es un enfermo e irresponsable”

Jimmy Kimel responde a Trump (Especial)

Jimmy Kimmel tachó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump de “hombre enfermo e irresponsable” tras la arremetida contra el fallecido Rob Reiner en una publicación de condolencias en su red Truth Social.

El presentador abrió el monólogo de su programa “Jimmy Kimmel Live” haciendo un balance sobre la actualidad informativa, menionando, además de los atentados en Sydney, los supuestos asesinatos de Reiner y su esposa Michele en su domicilio en Brentwood, en el condado de Los Ángeles.

“Lo que necesitamos en un momento como este, además de sentido común en lo que respecta a las armas y la salud mental, es compasión y liderazgo”, expresó.

“No obtuvimos eso de nuestro presidente porque no tiene nada que dar. En cambio, tuvimos a un tonto divagando sobre tonterías, tuvimos un breve momento de respeto por nuestros amigos en Australia, tuvimos un breve momento de condolencia seguido de un ‘algo pasó’ por los estudiantes de Brown y por Rob y Michele Reiner”, agregó.

Asimismo, hizo referencia al mensaje de condolencias que publicó el líder republicano por la muerte del director de cine, a quien acusó de mantener una obsesión enfermiza en su contra.

Trump atribuyó el crímen a “la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump”.

Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida el domingo en su domicilio, donde según los primeros reportes de la prensa, habrían sido degollados por uno de sus hijos.

El hijo mediano de la pareja cineasta, Nick, fue arrestado y fichado por cargos de asesinato y aunque por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el homicidio, allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien, según Los Angeles Times. (Con información de EFE)