Padrastro de presunta víctma de violación de Trump en isla de Epstein aparece y acusa al presidente de EU: “Sabes lo que hiciste”

Donald Trump El testimonio es de un presunto ex-chofer de Trump

En las últimas semanas, la publicación de miles de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha generado un intenso debate en redes sociales

Entre las revelaciones, destaca una serie de alegaciones que vinculan al presidente Donald Trump con el presunto abuso sexual de una menor en 1994 y su posterior muerte en 2000, catalogada oficialmente como suicidio pero considerada sospechosa por algunos.

¿Qué dice el informe del FBI de la presunta violación de Donald Trump?

Según un informe del FBI fechado en octubre de 2020, un conductor de limusina anónimo afirmó haber transportado a Trump en el área de Dallas-Fort Worth en 1995. Durante el viaje, el informante alega haber escuchado a Trump hablar por teléfono con un individuo llamado “Jeffrey” (presumiblemente Epstein), jactándose de haber abusado sexualmente de una niña.

Registros públicos confirman la existencia y muerte de Dusti Rhea Duke. Nacida alrededor de 1980-1981, Duke era una estudiante de 19 años originaria de Kiefer, Oklahoma. Su cuerpo fue encontrado el 10 de enero de 2000 en una dirección en Sapulpa, cerca de Kiefer. El jefe médico forense del estado, Dr. Eric Pfeifer, confirmó que la muerte fue clasificada como suicidio por disparo en la cabeza, según reportes del Tulsa World y el Sapulpa Herald.

El Departamento de Justicia ha enfatizado que las alegaciones en los archivos son “infundadas y falsas”, particularmente aquellas presentadas cerca de las elecciones de 2020, como este informe del FBI. No se proporcionó evidencia corroborativa más allá de testimonios de oídas, y no hay registros públicos de una investigación formal contra Trump o Epstein relacionada con Duke.

Padrastro de presunta víctima envía mensaje a Trump

Años después, el conductor compartió esta anécdota con una pasajera, quien reveló que su hija había sido violada por Trump y Epstein en diciembre de 1994, cuando la menor tenía 14 años. La pasajera, según el informe, rechazó denunciar el incidente por temor a represalias, afirmando: “Me matarán”.

El conductor, identificado como Dan Ferree (quien se presenta como el padrastro de la víctima), afirmó posteriormente haberse casado con la madre de la joven. En un video publicado en YouTube más de un año antes de la liberación de los archivos Epstein, Ferree acusa directamente a Trump de violar a su hijastra y de ordenar su asesinato tras una denuncia policial en diciembre de 1999.