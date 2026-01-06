Así es la cárcel donde estará Nicolás Maduro y por la que también pasó “El Chapo” Guzmán

Centro de Detención en Brooklyn Maduro y su esposa están detenidos en el Metropolitan Detention Center, principal centro de detención preventiva en Nueva York; esta cárcel ha albergado criminales de alto perfil.

Durante la madrugada del día sábado 3 de enero de 2026, el dirigente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció haber capturado al presidente Nicolás Maduro —así como a la esposa de éste, Cilia Flores—, tras haber dirigido un ataque a gran escala contra Venezuela.

De acuerdo con la información de funcionarios estadounidenses reportada a CBS News, Trump ordenó el bombardeo a distintos objetivos militares del terreno venezolano, capturando después al mandatario y a su cónyugue, quienes fueron trasladados a Nueva York.

El día de ayer, lunes 6 de enero del año recién iniciado, Maduro y Cilia Flores se presentaron a la primera audiencia ante el Tribunal Federal de Nueva York, declarándose incocentes de los cargos por narcoterrorismo y conspiración, de los cuales están siendo acusados al presuntamente liderar un grupo criminal que traficaba droga a Estados Unidos.

Tras el rechazo de los cargos, el juez del tribunal programó una próxima audiencia para el 17 de marzo de este 2026, por lo que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a un centro de detención preventiva ubicado en Nueva York, el Metropolitan Detention Center (MDC).

¿Dónde está detenido Nicolás Maduro y su esposa?

El Metropolitan Detention Center (MDC) está ubicado al sur de Brooklyn, Nueva York, el cual cumple la función de ser el principal centro de detención preventiva en la ciudad y es reconocido por albergar a criminales de alto perfil.

La instalación se compone de dos edificios, Norte y Sur, los cuales están conectados por un túnel y cuentan con varios niveles de altura. Actualmente, este centro de detención alberga alrededor de 1,200 reclusos al haber absorbido a los procesados federales del Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Manhatthan, tras el cierre de la prisión en 2021.

¿Cómo es la vigilancia en la prisión donde Nicolás Maduro está detenido?

El MDC ubica a sus reclusos de alto perfil, siendo éste el caso del mandatario de Venezuela, en unidades de alojamiento “especial”, no por sus beneficios, sino por su alta seguridad y vigilancia constante.

De acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones (BOP), las celdas reservadas a este tipo de procesados federale son descritas como espacios de aproximadamente cinco metros cuadrados y están equipadas con una litera, un escritorio de concreto y un lavabo.

Debido al perfil de los detenidos en este tipo de celda, el sistema de vigilancia monitorea cada celda con cámaras de seguridad de manera individual y la iluminación artifical dentro del cuarto permanece encendida las 24 horas del día.

También, entre sus protocolos de seguridad, el Metropolitan Detention Center únicamente permite salidas de la celda por tres horas a la semana, siguiendo un estricto protocolo de que el recluso requerirá del uso absoluto de esposas y la presencia constante de una escolta.

Los procesados en este centro de detención no tienen interacción entre ellos, ya que el alimento es administrado de forma individual en cada una de las celdas, mientras que las llamadas telefónicas, visitas y actividades de recreación son excesivamente limitadas.

Nicolás Maduro se une a los presos “famosos” custodiados en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn

La cárcel de Nueva York, donde actualmente se encuentra el mandatario capturado de Venezuela, también alberga figuras de renombre internacional; entre ellos, incluso se encuentran antiguas celebridades del espectáculos y criminales narcotraficantes.

Algunos de los nombres que más destacan en la lista de procesados federales residentes —o que han residido— en el Metropolitan Detention Center, son: