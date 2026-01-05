Maduro y su esposa se declaran inocentes en su primera audiencia: “Todavía soy presidente de Venezuela”

Nicolás Maduro Un hombre sostiene un cuadro con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una marcha en apoyo al inicio de la Asamblea Nacional este lunes, en Caracas (Venezuela). (Ronald Peña R/EFE)

En una histórica primera audiencia tras su captura por parte de Estados Unidos, Nicolás Madura y su esposa se declararon inocentes de los cargos de narcoterrorismo y conspiración de la que se les acusó. Además, aseguró que continúa siendo el dirigente de la República Bolivariana de Venezuela, señalando que se encuentra secuestrado.

¿Qué pasó en la primera audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Tal como se anunció en las primeras horas del día, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecieron ante el tribunal federal de Nueva York a las 12:00 horas (hora local) ante el juez federal Alvin K Hellerstein.

En dicha audiencia, tanto Nicolás Maduro como a su esposa se les leyeron los cargos de los que se le acusan, entre ellos, el de narcoterrorismo por ser señalados de liderar un grupo criminal que traficaba droga a los Estados Unidos.

Ante esta situación, Maduro se declaró inocente de dichos cargos “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”, fueron las palabras del acusado. De la misma forma, su esposa Cilia Flores también se declaró no culpable.

¿Qué sigue para Nicolás Maduro y su esposa?

Ahora, tras rechazar los cargos, el juez los citó de nueva cuenta para el próximo martes 17 de marzo de este 2026. También, se sabe que Maduro contará con Barry Pollack como abogado defensor, quien también estuvo de lado de Julian Assange en su juicio en Reino Unido.