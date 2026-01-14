Los crímenes de Julio Iglesias: la mansión en Punta Cana donde incurrió en acoso laboral y agresión sexual

Las acusaciones de acoso laboral y agresión sexual contra el cantante español Julio Iglesias han provocado sorpresa y reacciones de rechazo en Punta Cana, República Dominicana, donde el artista posee una de sus mansiones y donde, según los testimonios, habrían ocurrido parte de los hechos denunciados.

Las denuncias surgieron a partir de una investigación periodística que recoge los testimonios de dos exempleadas del cantante, quienes aseguran haber sufrido abusos mientras trabajaban para él en 2021 en residencias ubicadas en el Caribe.

¿Qué se denuncia en la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana?

De acuerdo con los relatos, una de las denunciantes describió la residencia como “la casita del terror”, al señalar que el entorno laboral estaba marcado por control, miedo y humillaciones constantes. Las mujeres trabajaban como empleada doméstica y fisioterapeuta, respectivamente, y afirman haber sido víctimas de acoso laboral y agresiones sexuales sin consentimiento.

Las denunciantes sostienen que enfrentaron largas jornadas laborales, ausencia de contrato formal y restricciones a su libertad, además de episodios de violencia sexual que, según su versión, ocurrieron dentro de las propiedades del artista en la región.

¿En qué punto se encuentra el caso de Julio Iglesias?

Las dos mujeres presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional de España, la cual está siendo analizada por la Fiscalía, que ha comenzado a recabar declaraciones bajo la figura de testigos protegidos.

Hasta el momento, no existe una sentencia judicial contra Julio Iglesias. Las acusaciones forman parte de una investigación en curso, por lo que se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia.

Contexto del caso Julio Iglesias

Julio Iglesias, una de las figuras más reconocidas de la música en español, no ha sido condenado por estos hechos. Las denunciantes han señalado que su decisión de acudir a la justicia busca evitar que otras mujeres atraviesen situaciones similares, mientras el proceso legal continúa su curso.