Netanyahu se reunirá con enviados de EU para discutir la segunda fase del plan de paz en Gaza

Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunirá este sábado con el enviado de Estados Unidos para el Medio Oriente, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, en su oficina de Jerusalén para discutir la entrada en vigor de la segunda fase del plan de paz en Gaza, según indicaron este viernes medios israelíes.

Según reportes del canal israelí 12, la reunión se centrará en el desarme de Hamás, los esfuerzos para asegurar el regreso del cuerpo del último rehén israelí que aún permanece retenido en la Franja, Ran Gvili e incluirá posibles discusiones sobre Irán.

Netanyahu aceptó este miércoles la oferta de Trump para unirse a la Junta de Paz que supervisará el desarrollo del acuerdo del alto al fuego en Gaza, cuya segunda fase comenzó oficialmente el pasado miércoles.

Witkoff, negociador del plan, indicó que esta fase prevé la creación de un gobierno palestino tecnócrata de transición, denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza, así como la desmilitarización y reconstrucción total del enclave, además del desarme de todo el personal no autorizado.

Jared Kushner abordó este jueves en Davos, Suiza, el asunto de la desmilitarización de Gaza y precisó que Hamás deberá entregar primero las armas pesadas y luego irá gradualmente facilitanto las ligeras, sin dar plazos concretos.

Hasta el momento, el grupo islamista aceptó deshacerse del armamento pesado, que califica de “ofensivo” y que está muy mermado tras dos años de bombardeos israelíes, mientras que se ha mostrado reticente con las armas ligeras o “defensivas”.

La Administración Trump presentó este jueves su plan de reconstrucción para la llamada “nueva Gaza”, concebido como un ambicioso proyecto urbanístico lleno de rascacielos en un territorio de dos millones de habitantes devastado por tres años de ofensiva militar israelí.

Se espera que la reunión incluya también discusiones sobre Irán a raíz de las declaraciones la víspera en las que el líder republicano aseguró que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas en el entorno de Irán.

En Israel, donde la población considera inminente un ataque iraní en represalia a una posible operación militar estadounidense, el Ejército publicó un comunicado este viernes asegurando que no hay cambios en las directrices militares para el público.

“Quiero decirles a todos los ciudadanos de Israel: las Fuerzas de Defensa Israelíes están óptimamente preparadas, tanto defensiva como ofensivamente. Es importante enfatizar que no hay cambios en las instrucciones del Comando del Frente Interno. Nos aseguraremos de mantenerlos informados si hay algún cambio”, enfatizó un portavoz militar en X. (Con información de EFE)