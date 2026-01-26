Gaza pide la reapertura del paso de Rafah tras identificación del último rehén israelí

El paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto (EFE/EPA/Mohamed Hossam)

El portavoz de Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, llamó este lunes de manera “urgente” a la comunidad internacional para que “actué de inmediato” y se abra “completamente” el paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, después de que Israel haya identificado los restos del último rehén que quedaba en la Franja.

Junto a la liberación de 20 rehenes vivos de Gaza, que se produjo con la entrada en vigor del alto al fuego en octubre, la devolución de los 28 muertos era uno de los compromisos que Hamás tenía que cumplir en la primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump.

“Tras la resolución del problema de los cadáveres israelíes, que la ocupación utilizó como pretexto para bloquear la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, hoy hago un llamamiento urgente a la comunidad internacional”, indicó Basal.

El cuerpo de rescate palestino extendió su solicitud “a todas las organizaciones de derechos humanos, a los mediadores y a las conciencias del mundo” porque “la situación en Gaza ha alcanzado una fase crítica y sin precedentes, con la ausencia de las condiciones de vida más básicas” y “esto requiere una acción inmediata y una responsabilidad global”.

Asimismo, destacó que “miles de cadáveres yacen bajo los escombros, que no han sido recuperados desde el comienzo de la guerra debido a la falta de maquinaria pesada”.

Además, “miles de civiles, entre ellos niños, mujeres y enfermos, siguen sufriendo los efectos de la guerra, soportando penurias que superan la capacidad humana”.

Por esto, la Defensa Civil Palestina pidió que se abra el paso fronterizo de Rafah para que entre maquinaria pesada necesaria para poder retirar los escombros y recuperar los cadáveres, se facilite la entrega de ayuda humanitaria y médica y comience el proceso de reconstrucción “sin demora”. (Con información de EFE)