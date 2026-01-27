Una persona herida en estado crítico tras disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona

Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (@AmberWoods100/x)

Una persona resultó herida y se encuentra en estado crítico este martes por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona, así lo informó NBC, que cita a fuerzas de seguridad, un incidente que se produce apenas tres días después del asesinato de Alex Pretti, enfermero de 37 años asesinado por agentes del ICE en Minneapolis.

Los hechos ocurrieron en el sur del condado de Pima, que comparte frontera con México, alrededor de las 7:30 de la mañana, según información del Departamento del Sheriff del Condado de Pima citado por NBC.

El Distrito de Bomberos de Santa Rita reportó que la persona se encuentra en estado crítico.

La víxctima fue llevada en helicóptero a un hospital de Tucson, según el medio Tucson.com.

Por este incidente, la Patrulla Fronteriza no ha dado declaraciones y si la persona es un inmigrante.

El Departamento del Alguacil se refirió al herido como “sospechoso”, pero no aclaró porque fue clasificado así.

Asimismo, las circunstancias del incidente no están claras, No hay información sobre si algún agente de la ley resultó herido. (Con información de EFE)