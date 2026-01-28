Presencia de ICE en Italia para los Juegos Olímpicos de Milán 2026, EU confirma que no habrá operativos, “es solo de apoyo”

Presencia de ICE en los Juegos Olímpico de Invierno en Milán El Gobierno italiano precisó que la participación de Estados Unidos se limitará a analistas de investigación del ICE, sin funciones operativas ni presencia en las calles, luego de las críticas por el historial del organismo en materia migratoria.

Luego de que se anunciara que durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán 2026; Italia contará con la presencia de agentes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así lo confirmó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y el embajador de Estados Unidos en Italia, Tilman J. Fertitta.

Según el comunicado oficial, los especialistas de la HSI no realizarán labores de control migratorio ni de seguridad en espacios públicos, su trabajo se reducirá al análisis de información y a la consulta de bases de datos propias, sin atribuciones legales dentro de Italia.

El Ministerio del Interior subrayó que los analistas estadounidenses operarán únicamente desde instalaciones diplomáticas. Para ello, Estados Unidos instalará una sala operativa en su consulado en Milán, desde donde se coordinará el intercambio de información.

“El personal de la HSI no actuará sobre el territorio ni tendrá contacto directo con operativos de seguridad”, insistió el Ejecutivo italiano, al recalcar que este tipo de cooperación existe desde hace años y que la HSI tiene presencia en más de 50 países.

Preocupación entre italianos por la presencia de ICE en Milán

Las aclaraciones llegaron en medio de una fuerte controversia entre italianos, alimentada por las recientes redadas migratorias en Estados Unidos ordenadas por el presidente Donald Trump y por el asesinato de Alex Pretti, ocurrido durante una intervención de agentes del ICE.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, avivó el debate al calificar públicamente al ICE como una “milicia que mata”, en la misma línea, el Partido Demócrata (PD), principal fuerza de oposición, acusó que la presencia de este organismo contradice el espíritu olímpico de inclusión y respeto a los derechos humanos.

Seguridad olímpica seguirá bajo el mando italiano

Ante las críticas, el Gobierno fue enfático al señalar que todas las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos permanecerán bajo la dirección exclusiva de las autoridades italianas.

El Comité Nacional para el Orden y la Seguridad Pública presentó el plan de protección para la justa invernal, que contempla el despliegue de alrededor de 6 mil agentes, además del uso de drones, vigilancia aérea y sistemas tecnológicos avanzados para la prevención de riesgos.

Postura de Estados Unidos

Desde Washington, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respaldó la versión italiana, la portavoz Tricia McLaughlin explicó que la presencia de personal del ICE responde únicamente a una cooperación internacional para mitigar amenazas de organizaciones criminales transnacionales.

La funcionaria recalcó que el ICE no realiza operativos migratorios fuera de Estados Unidos y que la seguridad en Milán-Cortina 2026 será responsabilidad total de Italia, en coordinación con sus propios cuerpos policiales y de protección civil.

Con estas precisiones, el Gobierno italiano busca cerrar la polémica y garantizar que la organización de los Juegos Olímpicos se mantenga bajo control nacional, sin intervención extranjera en las tareas operativas.