Milano-Cortina 2026 hace historia: los primeros Juegos de Invierno con dos pebeteros encendidos en simultáneo

Milán-Cortina 2026 Recreación del pebetero olímpico de Milán, que se situará en el Arco de la Paz para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. - EFE/ Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. (Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026/EFE)

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 marcarán un hito el 6 de febrero, cuando se enciendan de manera simultánea dos pebeteros situados en lugares emblemáticos de ambas ciudades anfitrionas.

En Milán, la llama brillará en el Arco de la Paz, mientras que en Cortina d’Ampezzo lo hará en la Plaza Dibona, reforzando el concepto de unos Juegos “difundidos” y compartidos.

SINCRONÍA PERFECTA PARA UN CONCEPTO HISTÓRICO

La organización destacó que, por primera vez, la llama olímpica arderá en sincronía en dos ciudades diferentes, tanto durante los Juegos Olímpicos como en los Paralímpicos.“Se encenderán y apagarán en perfecta sincronía, en homenaje al diálogo constante entre los territorios de esta edición”, señaló el comité organizador.

HOMENAJE A LEONARDO DA VINCI

El diseño de ambos pebeteros está inspirado en los nudos de Leonardo da Vinci, figuras geométricas entrelazadas que representan la armonía entre la naturaleza y la creatividad humana, un símbolo directo del vínculo del genio renacentista con Milán.

Fabricados en aluminio aeronáutico, uno de los más resistentes y ligeros, los pebeteros tienen la capacidad de abrirse y cerrarse para custodiar la llama, aportando un elemento visual dinámico y moderno.

DIMENSIONES Y TECNOLOGÍA SOSTENIBLE

La estructura alcanza un diámetro de 3.1 metros cerrado y 4.5 metros abierto, y contiene en su interior la llama dentro de un recipiente de vidrio y metal.Además, emplea efectos escénicos sostenibles, sin caída de materiales, con mínimas emisiones de humo, bajo impacto acústico y plena seguridad para el público.

EL RECORRIDO DE LA LLAMA POR ITALIA

La llama olímpica llegó a Italia el 4 de diciembre y desde el día 6 recorre el país en un extenso relevo que finalizará el 5 de febrero en Milán, un día antes de la ceremonia inaugural que encenderá oficialmente los pebeteros.

La inauguración se llevará a cabo en el histórico Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), donde se espera una ceremonia cargada de simbolismo y tecnología.

CALENDARIO DE COMPETENCIAS

Aunque la apertura formal está prevista para el 6 de febrero, algunas disciplinas iniciarán actividades el 4 de febrero.La clausura de los Juegos está programada para el 22 de febrero, mientras que el 6 de marzo se encenderá nuevamente la llama para dar inicio a los Juegos Paralímpicos.