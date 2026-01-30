Cuba califica como “brutal acto de agresión” y “fascista” la medida de EU sobre bloquear su suministro de petróleo

bloqueo con aranceles al suministro de petróleo Cuba condenaron la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que permitiría imponer aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

El Gobierno de Cuba reaccionó con dureza a la nueva decisión de Estados Unidos de castigar con aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que la medida deja al descubierto “la naturaleza fascista, criminal y genocida” de un grupo que, dijo, actúa por intereses personales y no por el bien del pueblo estadounidense.

La postura del mandatario cubano se dio luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que abre la puerta a imponer aranceles a bienes provenientes de países que vendan o proporcionen crudo a Cuba, bajo el argumento de que la isla representa “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de EU.

Canciller Bruno Rodríguez: una medida que busca someter al pueblo cubano

Desde La Habana, el canciller Bruno Rodríguez calificó la decisión como una nueva escalada contra el país y denunció que se trata de un intento por bloquear totalmente el acceso al combustible, a través de redes sociales, señaló que la orden busca someter a la población cubana a condiciones de vida extremas y acusó a Washington de recurrir al chantaje y la coerción para forzar a otros gobiernos a sumarse a una política de bloqueo ampliamente cuestionada a nivel internacional.

Rodríguez agregó que, para justificar esta medida, la Casa Blanca se apoya en lo que calificó como una larga lista de falsedades para presentar a Cuba como una amenaza. La verdadera inestabilidad en la región proviene de la presión ejercida por Estados Unidos sobre los países de América Latina, a los que intenta imponer su voluntad, apropiarse de recursos y limitar su soberanía.

La orden firmada por Trump fue reiterada este jueves y vuelve a señalar a Cuba como un riesgo para Estados Unidos, lo que, según el Gobierno cubano, agrava aún más el impacto del bloqueo económico, la isla necesita alrededor de 110 mil barriles diarios de petróleo; de ese total, cerca de 40 mil se producen internamente, por lo que el resto debe importarse.

México, Venezuela y Rusia, los mayores benefactores de Cuba

Históricamente, Venezuela fue su principal proveedor, con unos 27 mil barriles diarios el año pasado, suministro que se detuvo el 3 de enero tras la captura de Nicolás Maduro. México también aportó entre 6 mil y 12 mil barriles diarios, aunque Washington había intensificado recientemente la presión sobre ese país. Rusia, por su parte, envió a Cuba alrededor de 6 mil barriles diarios, de acuerdo con datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

Ante este escenario, el Gobierno cubano advirtió que la nueva política de Estados Unidos no solo busca aislar a la isla, sino también intimidar a terceros países mediante sanciones comerciales que, aseguran, violan las normas del libre comercio.