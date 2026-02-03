EU derriba dron iraní que se aproximó a su portaaviones en el mar Arábigo

El portaviones USS Abraham Lincoln (@AecioEscalante/x)

Las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron este martes un dron iraní que, según el portavoz militar citado por la cadena Fox News, se aproximo a su portaaviones USS Abraham Lincoln, el cual EU desplegó en el mar Arábigo junto a su grupo de ataque para ejercer presión sobre Irán.

El dron, un Shahed-139, “realizó maniobras innecesarias en dirección al buque” y continuó volando hacia el portaaviones “a pesar de las medidas de distensión adoptadas por las fuerzas estadounidenses” y acabó siendo derribado por un caza F-35 embarcado en el Abraham Lincoln, según indicó a Fox News el capitán Tim Hawkins del Comando Central estadounidense.

Según el capitán, el portaaviones de propulsión nuclear se encontraba navegando a unas 500 millas al sur de la costa iraní en el mar Arábigo en el momento del incidente, en el que ningún militar ni activo estadounidense resultó dañado.

Donald Trump anunció el pasado 22 de enero que estaba enviado una flota, compuesta por este buque y su grupo de ataque, a aguas cercanas a Irán para enviar un mensaje intimidatorio al Gobierno de Teherán en medio de la represión activada por el país persa contra las protestas que han sacudido al territorio.

Debido a estas presiones Irán ha accedido a retomar negociaciones con EU, que tiene la vista puesta en su programa nuclear, sobre el cual ya ejecutó ataques contra instalaciones nucleares el pasado junio.

Hawkins aseguró también a Fox que horas después del derribo del dron, que dos lanchas y otro dron de la Guardia Revolucionaria iraní “hostigaron” a un petrolero estadounidense que transitaba por el estrecho de Ormuz, lo que motivó que un destructor de Washington que estaba en la zona tuviera que escoltar, con apoyo aéreo, al buque que transportaba el crudo. (Con información de EFE)