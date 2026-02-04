Cae el ‘testaferro’ de Maduro: Alex Saab es detenido en cooperación entre el FBI y Venezuela

Alex Saab En un nuevo golpe del FBI, ahora con la colaboración de Venezuela, cayó el llamado "testaferro" de Maduro. (Especial y Creative Commons)

Alex Saab, empresario colombiano vinculado durante años con el chavismo y señalado por múltiples investigaciones como el presunto “testaferro” del régimen de Nicolás Maduro, fue capturado nuevamente en Venezuela el 4 de febrero de 2026 en un operativo conjunto entre autoridades venezolanas y el Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos.

De acuerdo al medio colombiano Caracol, que confirmó el operativo con fuentes estadounidenses, la detención se produjo en la ciudad de Caracas a las 2:00 horas de la madrugada, en una colaboración que parece acercar al gobierno de Delcy Rodríguez con las directrices de Washington.

Saab fue trasladado a instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), aunque las autoridades venezolanas aún no han emitido un comunicado oficial sobre el caso.

El pasado 17 de enero, Delcy Rodríguez expulsó a Saab de su gabinete, quien ocupaba la titularidad del Ministerio de Industrias y Producción Nacional, cargo que le otorgó Maduro en 2024.

¿Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Maduro?

Alex Nain Saab Morán es un empresario colombiano nacido en Barranquilla en 1971 que se hizo conocido por sus vínculos con el gobierno venezolano y negocios con el Estado en áreas como importación de alimentos y materiales de construcción.

Su nombre ha aparecido en investigaciones periodísticas y leaks como los Panama Papers, Pandora Papers y FinCEN Files por operaciones comerciales con el gobierno de Venezuela mientras otras empresas dejaron de exportar al país debido a los controles cambiarios.

Saab acumuló grandes contratos como proveedor de insumos y alimentos, y recibió pagos millonarios del Estado venezolano, lo que levantó sospechas de corrupción y enriquecimiento ligado a su relación con el poder político en Caracas.

Por esa cercanía con el chavismo, fue señalado desde 2017 por la entonces fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz como presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, es decir, un intermediario que manejaba activos, contratos y recursos en beneficio de figuras del régimen.

Estados Unidos lo acusó de liderar una red de lavado de dinero y sobornos vinculados al sistema de cambio de divisas, con montos que rondan los cientos de millones de dólares, y lo detuvo en 2020 en Cabo Verde para su extradición, que se efectivizó en 2021.

Sin embargo, el empresario fue liberado en 2023 en un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, su papel como aliado cercano y operador financiero del círculo de Maduro ha sido central en investigaciones y sanciones internacionales.

El chavismo... ¿se alía al FBI contra cercanos a Maduro?

La detención de Saab, acontecida un mes exacto tras la caída de Maduro, ocurre en un contexto en el que el gobierno provisional de Delcy Rodríguez ha tenido acercamientos con Washington e incluso ha sido elogiada por Donald Trump.

Además del empresario “testaferro” de Maduro, también fue detenido este miércoles Raúl Gorrín, empresario venezolano dueño de medios de comunicación, quien también ha sido señalado por las autoridades estadounidenses por presunta participación en sobornos y lavado de dinero.