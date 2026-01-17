Delcy Rodríguez expulsa de su gabinete al empresario colombiano, Alex Saab

Alex Saab fuera del gabinete de Delcy Rodríguez (@elheraldoco/x)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una “nueva instancia” que dirigirá Luis Antonio Villegas, con lo que sustituye del gabinete al empresario de origen colombiano, Alex Saab, colaborador cercano de Nicolás Maduro.

El anuncio lo hizo en su cuenta de Telegram, donde expuso su agradecimiento a Saab por “su labor al servicio de la Patria” y aseguró que “asumirá nuevas responsabilidades”.

Villegas ya se desempeñaba como ministro de Comercio Nacional desde su designación, por parte de Maduro, en febrero de 2024.

Por su parte, Saab había sido designado por Maduro al frente del Ministerio de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024. Antes del nombramiento se desempeñaba como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva del país suramericano.

Este empresario, nacido en Barranquilla, Colombia y de origen libanés, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser “testaferro” del Gobierno venezolano.

Por este caso, estuvo preso en el país norteamericano desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario, Joe Biden.

En marzo de 2024, la Justicia estadounidense desestimó los cargos contra Saab.

Durante su detención, su esposa, la italiana Camilla Fabri, se convirtió en la imagen de la campaña por su liberación que emprendió el Gobierno de Maduro. En la actualidad, Fabri encabeza la Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona las repatriaciones de migrantes venezolanos.

Aunque siempre mantuvo un bajo perfil como empresario, Saab cobró reconocimiento luego de que en 2017 la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusara de ser uno de los testaferros de Maduro.

En los últimos años se le ha vinculado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios a la Administración de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

No obstante, la denuncia inicial la hizo el portal dedicado al periodismo de investigación Armando.info, que señaló meses antes que el empresario formaba parte entonces de una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela. (Con información de EFE)