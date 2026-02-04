Estados Unidos anuncia ataque contra varios objetivos del Estado Islámico en Siria

Caza F-35C, perteneciente al Centcom (@NavyLookout/x)

Estados Unidos llevó a cabo cinco ataques contra múltiples objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria entre el 27 de enero y el 2 febrero, así lo informó este miércoles el Comando Central de EU (Centcom).

Las fuerzas del Centcom localizaron y destruyeron con 50 municiones de precisión lanzadas desde aviones, helicópteros y drones, un centro de comunicaciones del EI, un nodo logístico clave y depósitos de armas.

Los ataques se produjeron “mientras las fuerzas aliadas continúan ejerciendo presión militar para garantizar la derrota definitiva de la red terrorista”, destacó el Comando en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses y sus aliados lanzaron la Operación Hawkeye Strike en respuesta a un ataque del Estado Islámico en Palmira el pasado 13 de diciembre en donde perdieron la vida dos soldados de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete estadounidense.

El 19 de diciembre de 2025, con apoyo de Jordania, se ejecutó la primera respuesta contra unos 70 objetivos del EI en distintas zonas de Siria (cerca de Palmira, desierto de Raqqa y Deir ez-Zor, entre otros) y el 10 de enero, se llevó a cabo una segunda ola de ataques a gran escala.

El tercer ataque comunicado “demuestra nuestro enfoque y determinación constantes para prevenir un resurgimiento del EI en Siria”, puntualizó el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom.

Asimismo, agregó que “operar en coordinación con las fuerzas de la coalición y los socios para garantizar la derrota definitiva del EI hace que Estados Unidos, la región y el mundo sean más seguros”.

Finalmente, el Comando expuso que, tras estos casi dos meses de operaciones selectivas, más de 50 terroristas del EI han sido abatidos o capturados. (Con información de EFE)