ICE libera a esposa de militar detenida por orden de deportación de su infancia

Annie Ramos junto a su esposo, el sargento Matthew Blank (@David_J_Bier/x)

Annie Ramos, esposa de un soldado estadounidense, fue liberada este martes de la custodia de las autoridades migratorias, tras ser detenida en una base militar de Luisiana por una orden de deportación impuesta cuando ella apenas era una niña, así lo informó The New York Times.

La joven, de 22 años, había sido arrestada el pasado jueves en la base militar Fort Polk, en Luisiana, donde se encuentra destinado su esposo, el sargento Matthew Blank, de 23 años.

La inmigrante fue a la base para iniciar el proceso para recibir beneficios militares, como esposa del sargento y establecerse en el lugar.

La pareja contrajo matrimonio en marzo y había contratado a un abogado para iniciar el trámite que otorgaría a Ramos su tarjeta de residencia permanente (Green Card), no obstante fue detenida por una orden de deportación vigente contra ella.

Cunado Ramos tenía 22 meses, un juez de inmigración emitió la orden de deportación en ausencia cuando su familia no se presentó a una audiencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), expuso que Ramos fue detenida después de intentar entrar a una base militar y recordó que ella no tiene estatus legal para estar en EU.

La detención de la mujer, estudiante de bioquímica, generó críticas entre los defensores de los inmigrantes. Gaby Pacheco, directora ejecutiva de The Dream.US, destacó en un comunicado que la detención de Ramos nunca debió haber ocurrido.

“El caso de Annie (Ramos) debería servir como una llamada de atención para todos nosotros, incluido el presidente Donald Trump. Los ‘soñadores’ como Annie son miembros valiosos de las familias y comunidades estadounidenses. Deberían ser candidatos a la ciudadanía de los EE.UU. en lugar de ser blanco de deportación”, enfatizó la activista.(Con información de EFE)