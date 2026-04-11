La Fuerza de Seguridad Fronteriza de India presentó la propuesta de usar cocodrilos o serpìenbtes contra grupos criminales (Archivo)

Seguridad — El Gobierno de India a través de sus fuerzas de seguridad de fronteras analiza varias estrategias para combatir a grupos del narcotráfico que todos los días cometen delitos como trata de personas, tráfico de drogas y mercancía ilegal y que cruzan su frontera desde Bangladesh. Una de las medidas más polémicas es la de liberar cocodrilos o serpientes en los tramos fluviales, aunque el inconveniente que ven es cómo afectará esta situación a habitantes de comunidades cercanas.

La agencia Russia Toda, que cita como fuente al medio local The Hindu, refiere que la propuesta la presentó la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF, por sus siglas en inglés), donde sin rodeos se pronunció por liberar reptiles ha sido recibida con beneplácito por funcionarios del gobierno, ya que otras estrategias no han funcionado y no han resultado tan efectivas.

El medio hindú señala en un comunicado enviado desde la sede de la BSF a todas las unidades de campo desplegadas en la frontera con Bangladesh, “explorar y examinar la viabilidad de desplegar reptiles (serpientes o cocodrilos) en huecos fluviales vulnerables desde una perspectiva operativa". El “uso de reptiles está en línea con las directrices del ministro del Interior, Amit Shah”, precisa el mensaje.

La medida no ha sido recibida con entusiasmo entre los funcionarios, señala un oficial de la BSF, ya que a la oficina de fronteras le hicieron observaciones importantes como el hecho de que no se ha implementado ninguna medida similar y existen muchos desafíos vitales: “¿Сómo conseguir los reptiles y qué impacto podría tener esta medida en la población local que vive a lo largo de los tramos fluviales?”. Asimismo, se enfatiza que el mayor riesgo es para la población de las aldeas de ambos lados de la frontera, especialmente durante las inundaciones.

Fuerzas de seguridad de India, en un patrullaje en la frontera con Bangladesh (the_hindu)

SOLUCIONES

La frontera entre India y Bangladesh se extiende a lo largo de más de 4,000 kilómetros. De ellos, el Gobierno indio autorizó la construcción de vallas en 3,326 kilómetros, de los cuales casi 2,955 ya están completos. Sin embargo, quedan alrededor de 371 kilómetros sin vallar, en gran parte, debido a la complejidad del terreno, como colinas o ríos, y al rechazo de la población local.

El medio hindú resalta que esta controversial propuesta se suma a otras soluciones que el Gobierno indio está evaluando para frenar las actividades transfronterizas de grupos criminales y la migración irregular desde Bangladesh.

“El plan se centra en aprovechar disuasivos naturales como cocodrilos o serpientes en las zonas propensas a inundaciones a lo largo de los tramos sin cercar en los que las vallas tradicionales son ineficaces o inviables’, señaló Manoj Barnwal, uno de los funcionarios de seguridad fronteriza.

El gobierno de Primer Ministro de India, Narendra Modi, mantiene una posición de línea dura sobre la inmigración, en particular desde el vecino Bangladesh, de mayoría musulmana.

La frontera entre India y Bangladesh es una de las más complejas y activas del mundo, caracterizada por la violencia continua, el contrabando y tensiones diplomáticas.

La Fuerza de Seguridad Fronteriza de India tiene denuncias por de ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos bangladesíes desarmados (deepaktrilokani )

EJECUCIONES

La Fuerza de Seguridad Fronteriza de India es acusada con frecuencia de ejecuciones extrajudiciales y uso de fuerza letal contra ciudadanos bangladesíes desarmados, provocando protestas internacionales y graves denuncias de derechos humanos.

La BSF de India ha sido señalada por disparar a civiles en la frontera y a menudo justificando sus ataques como defensa propia o contra grupos criminales que operan en la zona común con Bangladesh donde se ha identificado como un foco rojo por ser paso obligado para contrabando, resultando en numerosas muertes a lo largo de los años.

Las tensiones entre India y Bangladesh aumentaron a raíz de que se detonara la inestabilidad política en Bangladeh, tras el derrocamiento de Sheikh Hasina en 2024, y por el refugio que le proporcionó Nueva Delhi, lo que ha aumentado el sentimiento anti-India en Bangladesh, lo que deteriorado la relación bilateral entre ambas naciones vecinas.

La Crónica de Hoy 2026