Trump asegura no tener prisa por lograr un acuerdo con Irán

Trump aseguró no tener prisa en lograr un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este domingo no tener prisa por alcanzar un acuerdo con Irán, precisando que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha “diezmado” su capacidad operativa.

Esto lo anunció es una entrevista con la cadena Fox News, y agregó que el tiempo juega a favor de su país.

Trump enfatizó que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, no siente la urgencia de sentarse a la mesa de negociación de manera inmediata.

Asimismo, reiteró que su objetivo primordial sigue siendo evitar que Teherán desarrolle armamento atómico, calificando esta posibilidad como una amenaza existencial para la estabilidad global.

“No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo”, manifestó.

Esta entrevista también sirvió para que el republicano expresara su descontento con los aliados europeos y la OTAN, a quienes acusó de no haber brindado el apoyo necesario en la contención del régimen iraní, a pesar de los “billones de dólares” que Estados Unidos invierte en la protección de Europa frente a Rusia. (Con información de EFE)