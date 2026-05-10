Evacúan en Tenerife a los 147 pasajeros del crucero del hantavirus

Alerta sanitaria Un pasajero evacuado este domingo por la tarde del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) saluda desde el autobús de la Unidad Militar de Emergencias que lo traslada al aeropuerto de Tenerife Sur, antes de tomar un vuelo de retorno a su país (Miguel Barreto/EFE)

Los 147 pasajeros y tripulantes del crucero donde se declaró hace ocho días un brote de hantavirus, que mató a tres turistas (un matrimonio neerlandés y un alemán) empezaron a desembarcar este domingo en la isla española de Tenerife entre fuertes medidas de seguridad para su repatriación e internamiento en hospitales, donde permanecerán aislados y en cuarentena, hasta descartar que no son portadores del virus causante de esta enfermedad respiratoria grave.

El barco MV Hondius fondeó de madrugada al puerto de Granadilla de Abona, al sur de la isla de Tenerife (una de las siete que conforman las Canarias), procedente de Cabo Verde, con 151 personas a bordo, de ellas 147 pasajeros y tripulantes, además de dos epidemiólogos de Países Bajos y dos representantes de la OMS y del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional.

Todos los pasajeros deberán pasar la cuarentena en diferentes hospitales, incluidos los seis que dieron positivo y presentan síntomas.

Una vez inspeccionados, los pasajeros, de 23 nacionalidades (ninguno de ellos de nacionalidad mexicana- abandonaron el crucero con cubrebocas y un traje de protección sanitaria en unos barcos más pequeños -cinco personas en cada uno- y fueron trasladados al cercano aeropuerto de Tenerife Sur.

En el crucero viajaban en el momento de su llegada a Tenerife 61 tripulantes de Filipinas (38), Ucrania (5), India (2), Países Bajos (2) y uno de Portugal, Montenegro, Guatemala, Polonia y Rusia.

El capitán del crucero es Jan Dobrogowski, de nacionalidad polaca, fue quien comunicó a los pasajeros y la OMS la primera muerte a bordo el 11 de abril de 2026, inicialmente asegurando que se trataba de “causas naturales” y que el barco era seguro, lo que generó críticas posteriores por la falta de medidas preventivas.

En cuanto a los turistas que serán evacuados este domingo son 88, procedentes de Reino Unido (23), Estados Unidos (17), España (14), Países Bajos (11), Alemania (8), Francia (5), Canadá (4), Australia (4), Turquía (3), Irlanda (2), Bélgica (2) y una persona de Grecia, Japón, Nueva Zelanda y Argentina.

Siete contagiados

Entre los pasajeros sintomáticos que dieron positivo al hantavirus y permanecen ya aislados en hospitales están dos en Tenerife, otro en Amsterdam, otro en Londres, otro en estado crítico en Sudáfrica y otro con síntomas leves en Estados Unidos.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha comunicado que uno de los cinco franceses repatriados del barco con el brote de hantavirus ha presentado síntomas durante el vuelo de vuelta.

El barco partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, donde el hantavirus de la variante Andes (la más peligrosa y la única que se transmite de humano a humano) es endémico.

Cuarentena en un hospital de Madrid

Poco antes del mediodía despegó el primer avión desde Tenerife, un Airbus del Ejército del Aire español, que trasladó a 14 personas de esa nacionalidad que viajaban en el crucero a Madrid, donde pasarán la cuarentena en un hospital del Ministerio de Defensa y se les practicarán pruebas PCR de detección del virus.

Tras los españoles, desembarcaron pasajeros de otras nacionalidades cuyos aviones ya estaban dispuestos en el cercano aeropuerto de Tenerife Sur, adonde fueron trasladados, directamente a la pista, en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias.

Los últimos en ser evacuados serán los pasajeros australianos y el neozelandés, que desembarcarán mañana lunes por la tarde, en cuanto el avión fletado por ese país esté dispuesto.

El último avión previsto que saldrá este domingo será hacia Estados Unidos, según informó el secretario de Estado español de Sanidad, Javier Padilla.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha estado en el puesto de mando en Tenerife junto a los ministros españoles de Sanidad, Interior y Política Territorial, destacó la labor de colaboración que está llevando a cabo España con la institución en el desembarque del pasaje.

Diana Rojas, jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, agradeció la solidaridad del pueblo de Tenerife y de España con los pasajeros y tripulantes, ya que aunque aparentemente están sanos “no sería humano” dejar que continuasen viaje en el barco.

El papa da las gracias a Canarias

También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el papa León XIV agradecieron la solidaridad de los canarios por permitir la llegada del crucero, que se programó en el archipiélago siguiendo las directrices de la OMS.

“¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius”, dijo el pontífice en español en Roma tras el rezo del Regina Coeli, la oración dominical que sustituye al Ángelus en el tiempo pascual.

La mañana del lunes se aprovechará para hacer el repostaje del buque dentro del puerto de Granadilla y posteriormente emprenderá viaje a Países Bajos, donde está la base de la operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, con parte de la tripulación.