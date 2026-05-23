Explosión en mina de China deja al menos 90 muertos; siguen buscando desaparecidos

Explosión de mina en China

Una fuerte explosión de gas registrada en la mina Liushenyu, ubicada en el distrito de Qinyuan, en la provincia china de Shanxi, dejó al menos 90 personas muertas y obligó a desplegar un amplio operativo de rescate en la zona.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:29 horas locales, cuando dentro de la mina trabajaban 247 personas. De acuerdo con los reportes oficiales difundidos por medios estatales chinos, 201 trabajadores lograron ser evacuados con vida, mientras que varios más quedaron atrapados bajo tierra tras el estallido.

Durante las primeras horas del sábado, las autoridades habían confirmado únicamente ocho fallecidos y decenas de desaparecidos, pero conforme avanzaron las labores de rescate la cifra de víctimas fue aumentando hasta superar los 80 muertos. Más tarde, la televisión estatal CCTV informó que todavía había personas sin localizar.

Hasta ahora, las autoridades chinas no han explicado qué provocó la explosión ni han dado detalles sobre las condiciones en las que permanecen los mineros desaparecidos. Sin embargo, señalaron que los equipos de emergencia seguían trabajando en la zona para intentar encontrarlos.

Investigan accidente

Tras conocerse el siniestro, el presidente de China, Xi Jinping, pidió acelerar las tareas de búsqueda, atender a los heridos y abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

También se informó que el viceprimer ministro Zhang Guoqing viajó hasta la mina para supervisar directamente las labores de rescate y la respuesta de las autoridades locales.

En paralelo, la agencia estatal Xinhua reportó que una persona vinculada con la empresa dueña de la mina quedó bajo control de las autoridades, en lo que sería el inicio de las investigaciones por posibles fallas o negligencias relacionadas con el accidente.

China depende en gran parte del carbón para generar energía, ya que alrededor del 60 por ciento de su producción energética proviene de este material. A pesar de que en los últimos años se han reforzado medidas de seguridad, los accidentes en minas continúan ocurriendo con frecuencia.

Datos oficiales señalan que entre 2018 y 2023 el sector minero chino registró más de 3 mil muertes, aunque esa cifra representó una reducción de más del 50 por ciento en comparación con el periodo anterior.