EU firmaría en “próximos días” un acuerdo de paz con Irán si se concretan exigencias de Trump

Iraníes pasaron junto a una gran valla publicitaria con la imagen del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, y del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei US-Iran exchange of strikes near the Strait of Hormuz (EFE)

Guerra EU-Irán — “Esperamos firmar este acuerdo (con Irán) en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta”, dijo bajo condición de anonimato un funcionario estadounidense en una llamada con periodistas, en la que dijo que confía en un 85 % en que se podrá firmar el acuerdo para poner fin a la guerra al cumplirse los “objetivos principales” del presidente estadounidense, Donald Trump, como reabrir el estrecho de Ormuz y poner las bases para desmantelar el programa nuclear de Teherán.

El funcionario estadounidense resaltó que el borrador presentado “cumple con los objetivos centrales que el presidente de Estados Unidos estableció” al iniciar la guerra contra Irán en febrero pasado y pone a Washington “en una posición muy, muy favorable”.

El alto cargo de EU también refirió que el acuerdo reabriría el estrecho de Ormuz y conduciría “al desmantelamiento del programa nuclear iraní”, además de permitir a Estados Unidos que adquiriera el uranio enriquecido por la República Islámica para su destrucción.

También obligaría al régimen de los Ayatolás a “dejar de financiar la violencia” en otros países de Oriente Medio, pero también haría que todos respeten la soberanía territorial iraní“.

Irán recibiría a cambio un alivio en las sanciones que tiene impuestas, lo que le permitiría “reintegrarse a la economía mundial”, agregó.

Tras unos días de enfrentamientos en el golfo Pérsico, los más graves desde el alto el fuego decretado en abril pasado, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró que un “memorándum de entendimiento” con EU “nunca ha estado tan cerca”.

En tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que no se van a liberar fondos para Irán a cambio de firmar un acuerdo de paz. (Con información de EFE)

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