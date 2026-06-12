Ya hay “texto definitivo” para un acuerdo de paz entre Irán y EU, asegura Pakistán

Liberar el estrecho de Ormuz figura entre las principales condiciones de EU para firmar un acuerdo de paz con Irán. (Archivo/EFE)

Guerra EU-Irán — “Podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz (entre Irán y Estados Unidos) y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos”, aseguró el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif en un mensaje en su cuenta de la red social X.

“La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”, agregó el jefe del gobierno paquistaní, quien se mostró optimismo en que las partes en conflicto alcanzarán un acuerdo. El anuncio llegó poco más de una hora después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, asegurara, también en la misma red social, que un “memorándum de entendimiento” con Estados Unidos estaba cerca, y agregó que los detalles del mismo se compartirán “en el momento oportuno”.

OPTIMISMO

“El Memorándum de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido. De acuerdo con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno”, declaró Araqchí en un mensaje en X.

Este mismo viernes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que la firma de un acuerdo de paz podría celebrarse este fin de semana en Europa.

Vance señaló que los términos de lo que Irán define como memorándum de entendimiento tienen “el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera”.

Pakistán se ha posicionado como un mediador clave en el conflicto que se desató en Oriente Medio el pasado 28 de febrero, logrando consensuar un alto el fuego entre Teherán y Washington a principios de abril.

BOLSAS

Por otra parte, las bolsas europeas celebraron el principio de acuerdo anunciado por Estados Unidos para poner fin al conflicto con Irán con subidas en el entorno del 2 % en sus parqués.

El IBEX 35, la bolsa española, fue la plaza europea que más subió, con un avance del 2,59 % que llevó al selectivo español un nuevo récord al cierre, en los 18,764,4 puntos.

En el conjunto de la región, el índice de referencia Euro Stoxx 50 se anotó un avance del 2,16 %, impulsado por el optimismo generalizado en el Viejo Continente.

Antes que en Europa, las bolsas asiáticas también habían cerrado con destacadas subidas, impulsadas por el mismo optimismo, y el Kospi surcoreano lideró la región con un aumento del 4.63 %.

En la misma línea, el petróleo brent, de referencia en Europa, cayó un 3.37 % hasta 87.33 dólares el barril, mientras que el Texas WTI, de referencia en EU bajó un 3,23 % para terminar en 84.88 dólares.

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