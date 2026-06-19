Tras muerte de turista suspenden paseos en carruajes tirados por caballos en Central Park

uspenden paseos en carruajes tirados por caballos en Central Park

El característico paseo en carruajes que son tirados por caballos en Central Park, Nueva York, ha quedado suspendido después de un accidente que ocasiono la muerte de Romanch Mahajan, un turista de 18 años que, junto con sus padres (Deepak y Priy) y su hermano, usaba el servicio durante su visita a la ciudad.

Sobre lo ocurrido, Deepak le contó al New York Times que cuando el conductor del carruaje en el que iban se detuvo durante el paseo para tomar una fotografía a la familia, el caballo se subió a la acerca, lo que ocasionó que chocara con con otro de estos vehículos y que se volcará. A continuación su esposa se cayó del carruaje y en un intento de ayudarla, su hijo Romanch saltó y se golpeo la cabeza contra el suelo.

Tras el incidente el sindicato de trabajadores del transporte, la TWU Local 100, que se encarga de representar a este sector, tomó la decisión de suspender el servicio.

“Estamos profundamente consternados y atónitos. Nunca antes habíamos tenido un accidente mortal como éste. Hemos cerrado los establos y suspendido las operaciones hoy mismo mientras llevamos a cabo extensas discusiones internas sobre lo sucedido y cómo se podría haber evitado”, informó por medio de un comunicado el vicepresidente administrativo del sindicato, Alexander Kemp.

Como parte de las consecuencias, el sindicato también ha señalado que apoya la propuesta de ley que fue presentada en el Consejo municipal, denominada Ley Ryder. La norma tiene el objetivo de que se realicen reformas “inmediatas” en torno a esta industria. De acuerdo a su presidenta, Julie Menin, el próximo mes la ley se va a llevar a una audiencia pública.

De acuerdo con el sindicato, el proyecto de ley no contempla únicamente el bienestar de los caballos y la protección de empleo, sino que igualmente se preocupara por la instalación de postes en todo el parque con el fin de que sea posible atar a los caballos para que estén seguros.

El trágico accidente ha reavivado la conversación en torno a los carruajes de caballos en Nueva York, y organizaciones en defensa de los animales como Humane World for Animals o PETA han vuelto a pedir su abolición.

La Central Park Conservancy, que administra el parque, había pedido que se suspendieran los paseos, que se realizan hace más de 150 años- hasta que se puedan poner en marcha medidas de seguridad.

El joven Romanch falleció en la noche del jueves 18 de junio en el hospital NewYork-Presbyterian Weill Cornell, por su parte el resto de la familia sufrió heridas leves.

El accidente tuvo lugar apenas una semana después de que uno de los caballos se desplomará y muriera en el parque.