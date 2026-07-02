¿Por qué julio es uno de los mejores meses para observar la Vía Láctea y qué pasará con los anillos de Saturno?

Fenómenos astronómicos de julio 2026 | Todas las fechas para observar el cielo este mes. (NASA/JPL-Caltech)

Julio traerá algunos de los mejores espectáculos astronómicos del año para quienes disfrutan observar el cielo. Durante este mes coincidirán las condiciones ideales para admirar la Vía Láctea, el paso de un cometa, una alineación entre la Luna y varios planetas, además de una vista poco usual de los anillos de Saturno.

Uno de los eventos más esperados ocurrirá el 14 de julio, cuando la Luna Nueva sea mucho mas tenue, permitiendo apreciar con mayor claridad la Vía Láctea, especialmente desde sitios alejados de la contaminación lumínica.

Julio será uno de los mejores meses para apreciar la Vía Láctea

Durante las noches cercanas a la Luna Nueva, la Vía Láctea se observa como una franja con toques blancos que atraviesa el cielo. En esta época del año, además, la Tierra está orientada de forma que desde el hemisferio norte es posible mirar hacia el centro de la galaxia, región donde se concentra la mayor cantidad de estrellas.

Lo favorable del cielo también ofrecerá la oportunidad de observar el cometa “10P/Tempel 2″, cuerpo celeste que regresa al sistema solar aproximadamente cada cinco años y medio. Quienes cuenten con equipo especial para observar el espacio podrán buscarlo cerca de la constelación de Capricornio.

La Luna y los planetas protagonizarán el amanecer

Entre el 11 y 12 de julio, la Luna creciente menguante aparecerá muy cerca de Marte y Saturno en el cielo del este. El satélite natural servirá como guía para localizar ambos planetas. Marte se distinguirá por su característico tono rojizo, mientras que Saturno brillará con mayor intensidad. En la misma región también se encontrará Urano, aunque para observarlo será necesario utilizar binoculares o un telescopio.

Los anillos de Saturno tendrán un aspecto peculiar durante esta temporada

Durante la segunda mitad del mes, Saturno será uno de los mejores objetivos para observar con telescopio gracias a la apariencia poco habitual de sus anillos. Lejos de desaparecer, los anillos se verán especialmente delgados porque actualmente están inclinados en un ángulo muy pequeño respecto a la Tierra. Esta perspectiva hace que parezcan casi de perfil, un efecto natural provocado por el movimiento de Saturno y de nuestro planeta alrededor del Sol.

Con el paso de los años, la inclinación volverá a cambiar y los anillos recuperarán su aspecto habitual, por lo que será una oportunidad especial para apreciar cómo cambia nuestra perspectiva del sistema solar.

Fechas clave para observar el cielo de julio