Diez acontecimientos de los 250 años de historia de EU que cambiaron el mundo… para bien o para mal

250 aniversario de Estados Unidos

1.- El nacimiento de la primera república moderna (que inspiró la independencia de México)

La Declaración de Independencia de 1776 y la Constitución De Estados Unidos de 1787 no solo fundaron un nuevo país, sino que ofrecieron un modelo político basado en la soberanía popular, la división de poderes y los derechos individuales que inspiró la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre.

El segundo párrafo de la Declaración de Independencia explica por qué 13 colonias decidieron separarse de Gran Bretaña y no obedecer a un rey que se consideraba así “por la gracia de Dios”: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad“.

Por su parte, la Constitución de Estados Unidos, la primera que impuso leyes a un modelo de Estado basado en la república moderna, comienza con su legendario “We the People...” (“Nosotros el Pueblo...”), el cual establece de dónde emana el poder del Estado: de la soberanía popular, no de un rey, de un dictador o de Dios.

Su importancia radica en que cambió para bien el rumbo de la historia, ya que inspiró a otros pueblos a romper con monarquías y sistemas coloniales, empezando por su vecino del sur, México, que dio el grito de independencia el 16 de septiembre de 1810 y logró emanciparse de España en 1821.

2.- La electrificación (que iluminó y movió el mundo)

La red eléctrica que tejió de cables todo el planeta comenzó el 4 de septiembre de 1882 en Pearl Street (Manhattan, Nueva York). Fue la primera central eléctrica de la historia que distribuía energía a través de una red subterránea. A las 3 de la tarde, Thomas Edison subió la palanca que conectó mediante un cable las viviendas de toda la cuadra, la cual se iluminó con focos incandescentes, demostrando que la electricidad podía ser un servicio público, igual que el agua corriente o el gas, siempre que fueran zonas muy acotadas, puesto que la corriente continua calentaba peligrosamente los cables.

Este problema fue resuelto en 1887 por el húngaro Nikola Tesla, quien creó la corriente alterna, capaz de transmitir electricidad a miles de kilómetros de distancia. El empresario George Westinghouse compró la patente y en 1885 construyó en las cataratas del Niágara la primera central hidroeléctrica del mundo, capaz de llevar energía a ciudades enteras a kilómetros de distancia.

El invento impulsó la Segunda Revolución Industrial, que permitió sustituir las peligrosas máquinas de vapor por motores eléctricos más ligeros y limpios. Además, la iluminación eléctrica hizo que las fábricas ya no dependieran de la luz solar para seguir funcionando; los hogares se hicieron menos peligrosos al sustituir las lámparas de queroseno; mientras que las calles iluminadas redujeron la criminalidad nocturna y transformaron las ciudades en centros de entretenimiento, teatros y restaurantes abiertos hasta tarde.

La electrificación sentó las bases para las telecomunicaciones (el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión) y, eventualmente, para la electrónica. Sin las redes eléctricas que nacieron a finales del siglo XIX, hoy no existirían las computadoras, el internet, los teléfonos inteligentes ni la inteligencia artificial. Pasamos de un mundo movido por la fuerza muscular y el fuego, a un mundo movido por el flujo de electrones.

3.- La cadena de montaje

250 aniversario de Estados Unidos Cadena de montaje de un modelo de coches de la fábrica de Ford en Detroit

En 1911, Frederick Winslow Taylor publicó una obra destinada a cambiar la forma de concebir el trabajo, en la que los ingenieros diseñan lo que luego los obreros ejecutan mediante tareas específicas y repetitivas.

Uno de los primeros en abrazar el “taylorismo” fue Henry Ford, quien supo de un matadero en Chicago que había empezado a aplicar este método de trabajo y allí envió en 1912 a William Klann, quien trabajaba en su fábrica de coches en Detroit. Lo que vio fueron reses que colgaban de ganchos móviles y se desplazaban de un carnicero a otro. Cada trabajador cortaba una sola sección específica del animal. Klann pensó: “Si ellos pueden desarmar un animal moviéndolo en una línea de desmontaje, nosotros podemos armar un coche igual en una línea de montaje”.

El ingeniero le llevó la idea al patrón y juntos idearon la cadena de montaje, en la que cada trabajador realizaba una tarea específica en un flujo continuo, en lugar de construir un producto completo. De esta manera redujo drásticamente los tiempos de producción del Ford Model T, pasando de 12 horas a 90 minutos.

La cadena de montaje abarató costos y acortó tiempos, fabricando bienes de forma masiva y más democrática. El impacto cambió la fabricación de coches en todo el mundo y de cualquier electrodoméstico, anticipando la globalización industrial y el consumo de masas.

4.- El sufragio femenino (y el nacimiento del feminismo)

250 aniversario de Estados Unidos Mujeres estadounidenses se manifiestan en Nueva York en 1848 para exigir la igualdad de derechos

El sufragio femenino nació como un movimiento social y político en el siglo XIX, con su momento fundacional en la Convención de Seneca Falls, celebrada en Nueva York los días 19 y 20 de julio de 1848. La llamada Declaración de Sentimientos nació para corregir una anomalía de la Constitución, en la que se proclamaba que todos los hombres eran iguales ante la ley, cuando la realidad es que las mujeres no tenía derecho al voto no tenían derecho al voto, sólo los hombres blancos.

Sin embargo, esta anomalía no se corrigió hasta el 18 de agosto de 1920, con la aprobación de la Enmienda 19, que dice así: “El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado ni limitado por los Estados Unidos ni por ningún Estado a causa del sexo".

Millones de mujeres pudieron votar por primera vez en las elecciones presidenciales de 1920, lo que impulsó campañas similares en Europa y América Latina (en México se otorgó este derecho humano en 1953, cuando se reformó el Artículo 34 de la Constitución, bajo el mandato de Adolfo Ruiz Cortines).

5.- La Doctrina Monroe (y el intervencionismo de EU en América Latina)

En pleno proceso de independencia de las colonias de América Latina, el presidente James Monroe proclamó en 1823 la polémica Doctrina Monroe para evitar cualquier intento de Europa de recolonizar sus territorios perdidos en América Latina.

Pero lo que empezó como un loable reconocimiento a las nuevas naciones independientes acabó degenerando en una justificación para el intervencionismo estadounidense, que dio paso a dictaduras militares tan crueles con sus ciudadanos como sumisas a Washington.

6.- La bomba atómica (o el estigma de ser el único país en usarla)

En 1939, el físico húngaro Leó Szilárd y Albert Einstein advirtieron por carta al presidente Franklin D. Roosevelt sobre el potencial militar de la fisión nuclear, y alertaron del peligro para el mundo si los nazis lograban fabricar una bomba atómica antes que nadie. En 1942 nace en secreto el Proyecto Manhattan, cuyo director era el físico Robert Oppenheimer.

El 6 de agosto de 1945, la humanidad entró en la era nuclear tras lanzar EU una bomba de uranio sobre Hiroshima y, el 9 de agosto, una bomba de plutonio sobre Nagasaki. Las consecuencias fueron más de 200 mil muertos y la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945.

Sus defensores alegan que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, mientras que sus detractores señalan que dio paso a la Guerra Fría y a una desquiciada carrera nuclear entre potencias adversarias.

7.- La llegada del hombre a la Luna

El 29 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer humano que pisaba la Luna y dijo aquello de “un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”.

El acontecimiento histórico marcó un hito en la supremacía tecnológica de EU frente a la URSS y permitió avances en ingeniería aeroespacial, tecnología satelital y computación.

8.- Cultura pop

El fenómeno más genuinamente estadounidense fue el nacimiento de la cultura pop, que acabó con el clasismo cultural de siglos y llevó las artes y el entretenimiento al pueblo, gracias al nacimiento de los clubes, los cines y la llegada primero de la radio y luego de la televisión a los hogares de EU y luego del mundo.

El jazz en los años 20 y luego las estrellas de Hollywood en los 30 y 40, como Marilyn Monroe o James Dean, marcaron tendencias culturales de masas; pero fue la aparición de Elvis Presley en el programa de televisión The Ed Sullivan Show lo que convirtió al pop en un fenómeno global, que abrió el camino a los Beatles, Michael Jackson, MTV y la explosión de los videos musicales.

9.- Vacunación masiva y USAID

La combinación de poderío financiero, filantropía e investigación de primer nivel en laboratorios privados y universidades como Harvard, MIT y Johns Hopkins ha convertido a Estados Unidos en líder mundial en inmunología, con la creación de vacunas contra la polio, la hepatitis B, la varicela o el papiloma humano.

La Operación Warp Speed (Velocidad de la Luz) fue una alianza público-privada sin precedentes que inyectó miles de millones de dólares para que los laboratorios pudieran saltarse la burocracia y fabricar las vacunas a riesgo antes de estar aprobadas. Gracias a este impulso, el mundo pasó de descifrar el virus causante del COVID-19 a tener una vacuna en solo 11 meses (un proceso que antes tomaba 10 años). La OMS calcula que, de no haberse sintetizado la vacuna y si hubiera seguido la pandemia, habrían muerto hasta la fecha 30 millones de personas más.

En paralelo a esta producción masiva de vacunas, la mayor agencia humanitaria del mundo, USAID, salvó aproximadamente 91 millones de vidas entre 2001 y 2021 gracias a sus programas de salud y ayuda humanitaria, principalmente en países de África, Latinoamérica y el sur de Asia. Sin embargo, los recortes y el cierre de la agencia en 2025, ordenado por el presidente Trump a petición de su exasesor Elon Musk (el hombre más rico del mundo), podrían provocar más de 14 millones de muertes adicionales de aquí a 2030, incluyendo más de 4.5 millones de niños menores de cinco años.

10.- Internet e Inteligencia Artificial

Internet nació en los laboratorios del Pentágono como una red interna para proteger datos en caso de que la Unión Soviética bombardease un nodo de comunicaciones central. El 29 de octubre de 1969 se envió el primer mensaje de una computadora a otra en la red. Ocurrió entre la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y el Instituto de Investigación de Stanford.

La “excepcionalidad” estadounidense en promover el individualismo tecnológico propició la creación de genios de la computación y hace que hoy en día siga siendo el país clave en la última generación de computación y sede de las “Big Tech”: Microsoft, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) y Alphabet (Google); a las que se unieron en los últimos años gigantes de la Inteligencia Artificial: Nvidia, OpenAI, Anthropic y xAI.

El término Inteligencia Artificial lo acuñó en 1956 el científico John McCarthy en la Conferencia de Dartmouth College en New Hampshire, quien estaba convencido de que cualquier aspecto de la inteligencia humana podía ser descrito de forma tan precisa que una máquina podría ser programada para simularlo.

Sin embargo, no fue sino hasta 2004, cuando se inventaron los “algoritmos de recomendación” y el procesamiento ultrarrápido de billones de datos.

En su 250 aniversario, Estados Unidos creó el motor cognitivo más potente del mundo, pero olvidó ponerle frenos. El reto urgente, pasados los festejos, es usar ese mismo potencial académico y tecnológico que posee para evitar que la IA quede fuera de control y ponga en peligro no solo que el país pueda celebrar su 275 aniversario, sino la existencia misma de la humanidad, si la Inteligrancia Artificial la ve como un obstáculo para sus propios intereses.