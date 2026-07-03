Museo de aviación de EU exhibirá la aeronave donde el FBI capturó al ‘Mayo’ Zambada con todo y las ‘papitas’ que llevaba

Avión de "Mayo" Zambada Lo exhibirán en Estados Unidos (cuartoscuro)

El museo aéreo War Eagles de Estados Unidos exhibirá el avión donde fue capturado Ismael “El Mayo” Zambada. Este cuenta con souvenirs pertenecientes al día de su captura.

¿Cómo era avión en el que capturaron a Ismael “El Mayo” Zambada?

El 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada viajó a Cualiacán, Sinaloa junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para supuestamente actuar como un mediador en un conflicto. No obstante, a su llegada, fue sometido y traslado a Santa Teresa, Nuevo México para su arresto por parte de la autoridades estadounidenses.

El avión en el que viajaba, un modelo Beechcraft King Air de 1976, se decomisó y se atribuyó la propiedad del mismo tanto a Zambada García como a Guzmán.

¿Dónde exhibirán avión de Ismael “El Mayo” Zambada?

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos anunció la donación del avión donde fue capturado Zambada al War Eagles Air Museum, ubicado en Santa Teresa, mismo lugar en que capturaron al narcotraficante.

La aeronave está valuada en alrededor de 650 mil dólares. Sin embargo, al tratarse de un vehículo con matrículas alteradas, no podía ser utilizado ni vendido en el país norteamericano, lo cual propició la decisión de donarlo al museo. El pacto al que llegaron los organismos otorga a la institución cultural posesión del avión por dos años. Al término del periodo, el museo podrá optar por conservarlo o desmantelarlo.

De acuerdo al director del museo, el avión pronto será integrado a la exhibición permanente del museo, pero ya lo puedes visitar en el hangar principal del recinto.

Dentro del vehículo, se encontraron envolturas de alimentos, las cuales están en display al interior del avión. Estos incluyen una bolsa de Doritos, un juego de la marca Jumex y una Coca Cola. En exhibición, también se encuentra una foto tomada el día de la captura.

Según la agencia federal, el objetivo de la exhibición es “educar al público sobre la importante labor que realizan las fuerzas del orden para detener a estos fugitivos”.

A dos años de la captura de ambos narcotraficantes, queda por decidirse la pena que deberán pagar ambos. Zambada se declaró culpable en agosto del año pasado, como parte de un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses, y su sentencia está programada para el próximo 20 de julio. La de Guzmán López fue programada para el 31 de agosto.