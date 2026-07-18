Andy Burnham planea levantar las restricciones para exploración petrolera en el mar del Norte

El próximo primer ministro británico, Andy Burnham (EFE)

El próximo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, quien asumirá su cargo el próximo lunes, planea levantar las restricciones a la exploración petrolera en el mar del Norte, según indicó este sábado la BBC.

Los planes de Burnham concretamente se refieren a dos yacimientos de petróleo y gas en las aguas escocesas, Rosebank y Jackdaw, cuya exploración fue autorizada por gobiernos conservadores en 2022 y 2023, respectivamente, para resultar finalmente paralizadas en 2025 por una controversia legal.

De dar marcha adelante a estos planes, entrarían en contradicción con el programa con el que el Partido Laborista ganó las elecciones en 2023 y que incluían una congelación de las exploraciones petroleras y una apuesta por las energías renovables.

El tema es divisivo dentro del propio partido: por un lado, están los partidarios de apostar por la energía verde como garantía de una ‘seguridad energética’ que se ha convertido en crucial con las guerras en Ucrania e Irán. El actual ministro de Energía, Ed Miliband, uno de los que suenan como pesos pesados del nuevo gabinete, está dentro de este grupo.

A ellos se oponen los que apuestan por objetivos más a corto plazo: reducir la factura eléctrica de los británicos y proteger los empleos en el sector de los hidrocarburos.

La congelación de proyectos petroleros en el mar del Norte ha sido, por otro lado, motivo de ataque permanente por parte del presidente estadounidense Donald Trump, que ha utilizado ese argumento -junto con el presunto ‘descontrol’ migratorio británico- para atacar una y otra vez al primer ministro saliente, Keir Starmer.

A falta de concretarse oficialmente el próximo lunes, se da por hecho que Burnham tomará otras decisiones en el sentido de reforzar el sector público en ámbitos como el suministro de agua potable o la construcción de viviendas sociales, revirtiendo así en parte una cultura de privatizaciones que comenzó en la era de Margaret Thatcher (1979-90) y continuó tanto con gobiernos conservadores como laboristas. (Con información de EFE)