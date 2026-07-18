Enfrentamientos entre Irán y EU dejan nueve muertos; dos de ellos soldados estadounidenses

Una valla publicitaria antiestadounidense con la frase en persa "Sangre por sangre" cuelga en la Plaza Palestina de Teherán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

En una septima noche consecutiva de ataques estadounidenses contra Irán, autoridades locales reportaron que al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas en la provincia de Hormizgán, donde los bombardeos alcanzaron varias vías de comunicación, incluidos un túnel y dos puentes.

El diputado por la provincia de Hormozgán, Ahmad Moradi, informó de que al menos siete personas, todas civiles, murieron en los ataques estadounidenses de la madrugada del sábado contra diversos puntos de la provincia, incluido el túnel Shahid Mirzaei, situado en la carretera entre Bandar Abás y Hajiabad, y dos puentes en las vías de comunicación de la provincia, según indicó la agencia Tasnim.

Autoridades locales recomendaron a los conductores evitar los desplazamientos innecesarios y utilizar rutas alternativas para facilitar las labores de los equipos de emergencia y de los servicios de asistencia.

Por su parte, medios iraníes reportaron explosiones en varias ciudades del país, entre ellas Yazd (centro), Lar (sur) y Ahvaz (suroeste), así como en Bushehr, la isla de Qeshm y Sirik, en la costa del golfo Pérsico y en las proximidades del estrecho de Ormuz.

Dos soldados estadounidenses mueren tras ataque iraní a base de Jordania

Asimismo, dos militares estadounidenses fallecieron y otro más se encuentra desaparecido en Jordania tras un ataque con misiles balísticos y drones perpetrado por Teherán, así lo expuso el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado.

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas tras el quiebre del alto al fuego la semana pasada entre ambas naciones en conflicto.

Según el breve escrito, la base fue atacada con misiles balísticos y drones iraníes.

Además, el ataque dejó a cuatro soldados estadounidenses heridos quienes fueron evacuados de emergencia a hospitales jordanos.

El Centcom destacó que todos los elementos heridos ya se encuentran recuperados y han sido dados de alta.

Igualmente, otros miembros del personal que fueron evaluados por lesiones leves durante el incidente han regresado a sus labores ordinarias.

“Por respeto a las familias, el Centcom retendrá cualquier información adicional, incluidas las identidades de los guerreros caídos, hasta 24 horas después de que los familiares más cercanos hayan sido notificados”, finalizó el comunicado oficial.

En los primeros seis días de la nueva oleada de ataques estadounidenses contra el territorio iraní, que comenzaron el sábado pasado, al menos 38 personas murieron y más de 400 resultaron heridas, según el balance del Ministerio de Salud de Irán ofrecido el viernes por la mañana.

Irán ha respondido a diario a los bombardeos estadounidenses con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en varios países de Oriente Medio, como Kuwait, Baréin, Jordania y Catar.