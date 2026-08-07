Mi gobierno librará “una batalla cultural” para defender a la familia como eje central de la sociedad

Abelardo de la Espriella promete devolverle a Colombia la confianza en sus principios y valores fundacionales (EFE)

Nuevo Jefe de Estado en Colombia — El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella juró este viernes como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia de investidura que cambió de marco, al salir de Bogotá como había sido tradicional, para celebrarse en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, en el suroeste del país. “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”, dijo De la Espriella, de 48 años, al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial para suceder al ahora expresidente Gustavo Petro.

Tras el acto en la ceremonia, De la Espriella se trasladó a las instalaciones del Cantón Militar Pichincha, a 2,5 kilómetros del auditorio, donde pronunció su primer discurso como presidente ante los jefes militares del país.

En forma simultánea, soldados del Ejército dispararon 21 cañonazos de salva con los colores de la bandera colombiana desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, situada en Bogotá, donde el ya Jefe de Estado recibió el saludo afectuoso de su familia y el aplauso de los presentes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

De la Espriella tomó el juramento a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, acompañado del campesino Luis Felipe Yagüé, de 74 años, invitado de honor del presidente, como muestra de apoyo a pequeños empresarios y emprendedores colombianos.

DEFENSA

El entrante mandatario anunció que su Gobierno librará “una batalla cultural” para defender a la familia como eje central de la sociedad.

Simpatizantes de Gustavo Pêtro se manifestaron en Cali en contra de la juramentación del entrante mandatario (Especial)

“No existe política pública capaz de reemplazar la obra que una familia unida puede realizar por sus hijos y su país. En los hogares se aprenden los principios, se cultivan las virtudes y se forman los ciudadanos. La fortaleza de la familia es la fortaleza de Colombia”, dijo.

En vez de dar su discurso en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde juró el cargo, De la Espriella se trasladó al Cantón Militar Pichincha, donde habló ante los militares, como era su deseo desde un principio, para “homenajear a los verdaderos héroes de la patria”.

“La batalla cultural es devolverle a Colombia la confianza en sus principios y valores fundacionales, porque la ‘patria milagro’ solo podrá edificarse sobre una sociedad que se respete a sí misma, que conozca quién es, que se reconcilie con su historia, que esté segura en sus valores y que sea capaz de construir un futuro con orgullo y prosperidad”, insistió el presidente.

De la Espriella aseguró que garantizar la protección de las mujeres y los niños “constituye uno de los deberes más elevados del Estado” y que su Gobierno “no tolerará ninguna forma de violencia” contra ellos.

VIOLENCIA

“Ninguna mujer puede vivir bajo el temor de la violencia, ningún niño puede crecer privado del amor, del cuidado y de las oportunidades necesarias para desarrollar los talentos que Dios le concedió. Todo el peso de la ley caerá sobre quienes se atrevan a maltratarlos”, dijo, al asegurar que implementará la cadena perpetua para estos delitos.

Entre los invitados destacaron el rey Felipe VI de España y el mandatario argentino, Javier Milei (EFE)

Asimismo, anunció que corregirá “las decisiones equivocadas” que llevaron a una crisis del sistema de salud y que tiene la voluntad de mejorar “lo que sea necesario” para garantizar el bienestar de la población.

En su intervención, De la Espriella afirmó que la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano cambiará en su Gobierno, para lo cual anunció en días previos un plan de choque que busca agilizar las citas y la entrega de medicamentos. “Cuando una persona muere esperando una cirugía o un adulto mayor espera meses por su medicación, no estamos ante una crisis sino ante un drama profundamente humano”, aseguró.

INVITADOS

Entre los invitados destacaron el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

También lo acompañaron los expresidentes colombianos César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), mientras que Ernesto Samper (1994-1998) y el premio Nobel de Paz de 2016, Juan Manuel Santos (2010-2018) no fueron invitados.

La Crónica de Hoy 2026