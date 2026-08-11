Sismo en Colombia: actualizan la cifra de muertos a 224 a 24 horas del terremoto de 7.4 y continúan labores de rescate

Terremoto en Colombia | Aumentan los muertos y continúan los rescates. (Carlos Ortega/EFE)

A 24 horas del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia, las autoridades actualizaron a 224 la cifra de personas fallecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre edificios colapsados y viviendas destruidas.

El sismo ocurrió el lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia. El movimiento provocó daños en distintas regiones del país, principalmente en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

Además de los 224 fallecidos, más de mil 300 personas resultaron heridas y cientos permanecen desaparecidas. Socorristas, cuerpos de emergencia y voluntarios trabajan entre los escombros para localizar a posibles sobrevivientes.

Cali y Pereira concentran parte de las mayores afectaciones

Pereira, ubicada en el turístico Eje Cafetero, suma al menos 72 personas fallecidas, de acuerdo con el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. La ciudad también quedó prácticamente sin electricidad tras los daños provocados por el terremoto.

Cali enfrenta una de las situaciones más críticas. En esta ciudad se reportan 949 personas heridas, 239 atrapadas y 180 desaparecidas. Además, 56 estructuras colapsaron y 10 hospitales quedaron inhabilitados, lo que complica la atención de los afectados.

Chocó enfrenta dificultades para recibir ayuda

El epicentro del terremoto se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó, una de las regiones más carencia y con mayores dificultades de acceso de Colombia. La Cruz Roja Internacional señaló que los daños en las carreteras complican el ingreso de ayuda y dificultan conocer la magnitud real de los daños.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que al menos 14 personas fallecieron en el departamento, la mayoría en Quibdó, mientras continúa la búsqueda de otras cuatro personas desaparecidas.

Continúan las labores de rescate tras el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto, declaró el estado de emergencia y anunció una operación coordinada para atender a las comunidades afectadas.

Mientras las autoridades continúan actualizando el balance de víctimas, los cuerpos de emergencia mantienen los trabajos de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, con la prioridad de encontrar sobrevivientes, atender a los heridos y evaluar los daños provocados por el terremoto.