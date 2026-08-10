Terremoto de 7.4 grados azota Colombia; De la Espriella declara “desastre nacional”: 132 muertos

Voluntarios buscando entre edificios colapsados a sobrevivientes del terremoto de 7.4 en Colombia (EFE)

Un terremoto de 7.4 grados azotó este lunes a gran parte de Colombia, dejando a su paso 132 muertos, 570 heridos, edificios colapsados en ciudades del centro del país, así como afectaciones en aeropuertos y otras infraestructuras, esto según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

El movimiento telúrico, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 7:34 hora local y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

“Se trata del evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI. Hasta el momento de publicación de este comunicado de prensa han ocurrido 21 réplicas, y es probable que continúen ocurriendo”, señaló el SGC

Asimismo, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella indicó en ese momento que se había instalado de un comité de emergencia para atender los daños caudados, así como declaro “desastre nacional” la emergencia.

“He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, aseguró el presidente que asumió el cargo hace tres días en Cali, en su cuenta de X, y agregó: “No están solos. El Estado está presente y actuando”.

De la Espriella señaló que como consecuencia del sismo, 18 carreteras resultaron afectadas, así como siete aeropuertos (Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura) que sufrieron daños en su infraestructura y permacen cerrados y sin operación para vuelos comerciales.

“Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad”, afirmó.

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Panamá y Ecuador. La zona cafetera del centro de Colombia fue una de las más afectadas por el terremoto.

Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información.

Sin embargo, además de las perdidas humanas en la zona, hay 16 personas atrapadas en el Megacable (teleférico público), dos edificios colapsados y 15 puntos críticos en los que continúan las labores de rescate.

Aeropuertos dañados

Al menos siete aeropertos colombianos sufrieron daños por el terremoto, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, señaló la Aerocivil en un comunicado.

Después, la Aeronáutica agregó a las terminales afectadas el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali.

Evacuaciones en Panamá y fuertes sacudidas en Ecuador

Varias regiones del este de Panamá fueron sacudidas por este sismo, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que provocó la evacuación de edificios y hospitales en la capital y otras localidades del país.

En Panamá, las vibraciones se prolongaron entre 40 segundos y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (estatal) y fueron sentidas en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia.

Por su parte, en Ecuador se sintió el sismo en varias provincias, incluida la de Pichicha, cuya capital es Quito, donde se notó con especial fuerza en edificios altos.

Mientras, en varias zonas de la provincia andina de Imbabura, vecina de la del Carchi (fronteriza con Colombia), la ciudadanía sintió con fuerza el temblor y salió de sus viviendas con precaución, según informaron habitantes del sector.

Ejército despliega más de 180 rescatistas para búsqueda de víctimas

Catedral afectada tras el terremoto de Colombia (EFE)

El Ejército colombiano desplegó más de 180 rescatistas para buscar a personas que hayan quedado bajo los escombros de los edificios afectados.

“Son 180 soldados, distribuidos en cinco pelotones de 36 integrantes cada uno, que serán movilizados desde (las bases militares de) Bogotá y Tolemaida hacia las zonas priorizadas de acuerdo con los reportes de afectaciones y los requerimientos de las autoridades y organismos de socorro”, aseguró el Ejército en un comunicado.

De los cinco pelotones, tres están destinados a la zona cafetera del país, una de las más afectadas por el terremoto; otro irá al departamento del Chocó, epicentro del sismo en la región pacífica; y el otro restante irá a Cali, capital del departamento de Valle del Cauca que registra al menos 15 muertos y 380 heridos.

Los equipos de rescate cuentan con drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento, trípodes, camillas, canastillas y herramientas para la remoción de escombros, agregó la institución.

Apoyo internacional

Búsqueda de sobrevivientes del terremoto de Colombia (EFE)

Tras el terremoto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó desde la Mañanera del Palacio Nacional que ofreció el apoyo de su Gobierno a Colombia.

“Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó la mandataria.

Aseguró que su administración permanece pendiente de la evolución de la emergencia.

“Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí”, declaró.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció equipos de rescate y médicos a través de un mensaje en su cuenta de X en donde manifestó que “desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda”.

El Gobierno argentino de Javier Milei expresó sus condolencias y apoyo al pueblo colombiano ofreciendo el envio de ayuda.

“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados”, sostuvo el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de redes sociales.

Quirno precisó que el Ejecutivo argentino está “en contacto con las autoridades colombianas”, a quienes le ha transmitido “la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”.

“Asimismo, mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas. Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento”, añadió Quirno.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos anunció una ayuda de 15.5 millones de dólares para Colombia, destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el movimiento telúrico.

La ayuda económica fue anunciada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y aseguró que está preparado para apoyar al Gobierno de Abelardo de la Espriella mientras se evalúan las necesidades sobre el terreno.

Antes de oficializar la ayuda económica, el secretario de Estado, Marco Rubio, había ofrecido apoyo a Colombia y adelantado que EU se encontraba monitoreando la situación y listo para apoyar.

Asimismo, instó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información oficial.

Igualmente, Venezuela, quien aún no se recupera de los daños que causaron el terremoto el pasado 24 de junio, ofreció el envío de rescatistas y de ayuda humanitaria hacia el país latinoamericano.

“Hemos puesto a disposición del Gobierno de Colombia nuestros brigadistas para el rescate de las personas que están bajo escombros y estamos a la espera de que Colombia diga para ir a brindar el apoyo solidario de nuestro pueblo”, dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante una jornada de rehabilitación de escuelas afectadas por los terremotos ocurridos en junio.

De la Espriella visita el Chocó, epicentro del siniestro

Afectaciones del terremoto de 7.4 en Colombia (EFE)

De la Espriella visitó Quibdó, capital del departamento del Chocó, donde se registró el epicentro del terremoto de este lunes.

En el lugar, junto a la gobernadora de dicho departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi, manifestó que “el Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado. Y yo, como abogado que soy, tengo un alto sentido de lo justo y se ha cometido una injusticia con el Chocó durante muchos años y es momento de que esa injusticia termine”.

Según De la Espriella, en el Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, hay 13 fallecidos, 119 heridos y cinco personas desaparecidas.

Durante su visita, el jefe de Estado se comprometió a realizar un encuentro regional con todo su Gobierno para evaluar las necesidades de los municipios afectados y aseguró que ya están disponibles los recursos económicos para atender la emergencia.

Tras su declaración, el mandatario anunció que viajará a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por el terremoto.