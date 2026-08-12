Eclipse total miércoles 12 de agosto: ¿Qué otros eventos astronómicos ocurrirán hoy?

¿Qué se verá en el cielo el 12 de agosto de 2026? | Eclipse solar total, lluvia de meteoros y seis planetas en el firmamento. (Margarito Pérez Retana)

Este miércoles 12 de agosto de 2026 coincidirán tres fenómenos astronómicos: un eclipse solar total, el máximo de la lluvia de meteoros de las Perseidas y la presencia aparente de seis planetas que podrán observarse a simple vista en el cielo.

El eclipse solar total ocurrirá cuando la Luna se coloque entre la Tierra y el Sol y cubra por completo el disco solar desde determinadas regiones del planeta. La franja de totalidad atravesará zonas de Europa donde el fenómeno podrá apreciarse cerca del atardecer, con el Sol próximo al horizonte.

Durante la totalidad, la Luna bloqueará la luz directa del Sol y permitirá observar la corona solar, la capa exterior de su atmósfera que normalmente no puede distinguirse a simple vista debido al intenso brillo solar.

Además del eclipse, seis planetas estarán distribuidos a lo largo de la eclíptica

Desde la Ciudad de México, Venus podrá observarse poco después del atardecer, alrededor de las 19:30 horas. Cerca de las 5:45 horas del 12 de agosto, será posible localizar seis planetas: Marte, Júpiter, Saturno y Mercurio podrán observarse a simple vista, mientras que para distinguir Urano se necesitarán binoculares y para Neptuno, un telescopio.

Esta distribución no significa que los seis planetas formen una línea perfectamente visible en el cielo. Se trata de una alineación aparente, pues los planetas estarán ubicados en diferentes puntos del firmamento.

Las Perseidas alcanzarán su máximo

Durante la noche también se registrará el máximo de actividad de las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más conocidas del año.

Este fenómeno ocurre cuando partículas dejadas por el cometa 109P/Swift-Tuttle ingresan a la atmósfera terrestre a gran velocidad y producen los destellos que conocemos como meteoros.

En la capital, las Perseidas podrán comenzar a observarse aproximadamente desde las 23:00 horas y continuar hasta el amanecer. La constelación de Perseo puede utilizarse como referencia para ubicar el radiante, aunque los meteoros pueden aparecer en distintas zonas del cielo.

En condiciones ideales, la lluvia puede alcanzar hasta 100 meteoros por hora. Sin embargo, la cantidad que realmente podrá observarse será menor y dependerá de factores como la contaminación lumínica, las nubes y la transparencia de la atmósfera.

La Luna nueva favorecerá la observación, ya que el cielo estará más oscuro al no existir una iluminación lunar significativa.

¿Qué podrá verse desde México?

El eclipse solar total no será visible desde México, por lo que no será posible observar desde el país la fase en la que la Luna cubra completamente al Sol.

En cambio, el país tiene la posibilidad de intentar observar los planetas durante la madrugada y las Perseidas durante la noche. Para disfrutar de los meteoros, lo ideal es alejarse de las zonas con demasiada iluminación artificial y buscar un sitio con el cielo lo más despejado posible.