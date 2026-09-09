Ejército libanés denuncia 7 mil 700 violaciones israelíes desde junio

Guerra Líbano- Israel

El Ejército del Líbano acusó que Israel ha cometido alrededor de 7 mil 700 violaciones desde la firma, el pasado 26 de junio, del acuerdo marco entre ambos países, negociado con la intervención de Estados Unidos.

A través de un comunicado, el ejército libanés señaló a las fuerzas israelíes de intensificar en los últimos días sus operaciones contra el territorio de Líbano, conformados por ataques contra zonas residenciales e instituciones, que han dejado personas muertas y heridas.

“En medio de una nueva oleada de ataques generalizados y condenables contra el Líbano, la ocupación israelí ha intensificado en los últimos días sus ataques contra zonas residenciales e instituciones, causando un gran número de víctimas mortales y heridos”, manifestó.

Asimismo, la institución militar libanesa recordó el bombardeo registrado el lunes en Kfar Ruman, en el distrito de Nabatieh, donde murieron 12 personas, entre ellas cuatro mujeres y dos menores de edad.

El Ejército libanés aseveró que ha cumplido con los compromisos establecidos en el acuerdo, a su vez acusó a Israel de incumplirlos con ataques y otras acciones militares. Expusieron esta situación ha provocado una nueva ola de desplazamientos de habitantes que habían regresado a zonas consideradas previamente seguras.

Ante este escenario, las Fuerzas Armadas libanesas consideraron que el fin de las agresiones es una condición necesaria para completar el despliegue de sus elementos y cumplir con las tareas contempladas en el pacto.

El acuerdo establece una retirada progresiva de las tropas israelíes de determinadas áreas del sur del Líbano y contempla, a su vez, el despliegue gradual del Ejército libanés en las denominadas “zonas piloto”, territorios ocupados por Israel durante su incursión en el sur del país.