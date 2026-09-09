Explosión en central hidroeléctrica de Suiza deja 2 trabajadores muertos

Central hidroeléctrica en Suiza

La Radio Televisión Suiza (RTS) informó que dos trabajadores fallecieron este miércoles debido a una explosión registrada en la central hidroeléctrica de Ritom, ubicada en Piotta, en el cantón suizo, al sur del país.

De acuerdo con información difundida por la RTS, el incidente sucedió poco después de las 9:30 hora local, dentro de las instalaciones de la planta.

En un primer reporte, la policía precisó que dos personas habían sido gravemente heridas como consecuencia de la explosión. Sin embargo, horas más tarde confirmó que ambos trabajadores murieron debido a la gravedad de las lesiones.

Luego del incidente, también se reportó un incendio al interior de la central. Las autoridades todavía no han establecido si las llamas se originaron antes o después de la explosión.

La central de Ritom compone parte de la infraestructura utilizada para suministrar electricidad al sistema ferroviario suizo, incluido el servicio que opera en las inmediaciones del túnel de San Gotardo, una de las principales conexiones entre el Tesino y el resto del país.

Las autoridades indicaron que permanece abierta una investigación para determinar las causas del siniestro. Aunque aún no existe una conclusión oficial, los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un accidente laboral.

Con información de EFE