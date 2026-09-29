Identifican al agente de ICE que mató a un inmigrante mexicano en Houston y está libre de cargos

Terrorismo ICE El agente del ICE Gregory Feathers, identificado como el asesino del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado

Uno de los dos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) involucrados en el incidente en el que murió baleado el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, el pasado 7 de julio en Houston, fue identificado este lunes como Gregory Feathers, quien se había reincorporado a la agencia tras haberse jubilado, según fuentes citadas por The Texas Tribune.

Según el diario, uno de los inmigrantes que viajaba junto a Salgado Araujo identificó al oficial como la persona que disparó contra el inmigrante mexicano.

La participación de Feathers en el tiroteo mortal también fue corroborada por documentos que fueron publicados por error por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Otros documentos obtenidos por el periódico texano indicaron que Feathers fue el agente que llamó a los servicios de emergencia tras haber disparado al mexicano.

Recontratado por el ICE

Feathers fue recontratado por el ICE recientemente tras haberse jubilado previamente de la agencia, según las fuentes.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó la contratación de agentes de ICE para impulsar su campaña de deportaciones, que busca la expulsión de al menos un millón de inmigrantes indocumentados en un año.

35 años viviendo en EU

Salgado llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos, trabajaba en la construcción y estaba en proceso de regularizar su situación migratoria.

Era padre de tres hijos y se dirigía al trabajo con su hermano y otros dos compañeros cuando los agentes interceptaron el vehículo.

La Fiscalía no ha presentado cargos

La Fiscalía del condado de Harris en Houston abrió una investigación sobre la muerte del mexicano.

Actualmente Feathers no enfrenta ningún cargo por la muerte de Salgado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido que el agente disparó en legítima defensa porque alegó que Salgado intentó arrollarlo.

Sin embargo, los tres trabajadores que viajaban con él han negado estos hechos.