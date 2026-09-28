Líbano pide a EU un “calendario claro” para aplicar el acuerdo con Israel

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, en su reunión con Marco Rubio en Washington (JIM LO SCALZO/EFE)

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, pidió este lunes al secretario de Estado de EU, Marco Rubio, un “calendario claro” para implementar todo lo pactado en el acuerdo marco con Israel, mediado por Estados Unidos, para recuperar “la soberanía” del Líbano.

En una reunión en Washington con Rubio, Salam destacó la “importancia de establecer un calendario claro para aplicar los compromisos contemplados en el marco, garantizando avances en los ámbitos de la retirada israelí, la extensión de la autoridad del Estado y la exclusividad de las armas”, según un comunicado de la oficina del primer ministro libanés.

Al mismo tiempo pidió la creación de un “mecanismo de verificación fiable para supervisar la aplicación y garantizar el cumplimiento de los compromisos, evitando que la falta de aplicación sea utilizada como pretexto para bloquear el proceso”.

Asimismo, le subrayó a Rubio que ya se debe pasar a una “fase de activación del marco tripartito y de traducir los principios de reciprocidad en medidas prácticas y resultados concretos sobre el terreno, que conduzcan a la recuperación de la plena soberanía del Líbano, a la retirada completa de Israel de los territorios libaneses y al monopolio de las armas en manos del Estado en todo el territorio”.

En el acuerdo marco firmado el pasado junio, Israel rubricó que sus tropas se retirarán gradualmente de las zonas que han invadido en el sur del Líbano, siempre y cuando se desarme el grupo chií libanés Hezbolá, en el marco de la guerra.

Sin embargo, el domingo, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, reafirmó que este no se desarmará hasta que las tropas de Israel se retiren de las zonas que ocupan en el sur del Líbano en el marco de su ofensiva terrestre iniciada tras el estallido de la guerra en el país, el pasado 2 de marzo.

La guerra del Líbano estalló después de que Hezbolá lanzó ataques contra Israel en solidaridad con Irán tras la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica iniciada el 28 de febrero, lo que derivó en un nuevo conflicto que ha provocado la muerte de más de 4,300 personas y más de un millón de desplazados.

Recuperación del Líbano

El primer ministro libanés afirmó tras la reunión con el jefe de la diplomacia estadounidense, que el marco tripartito “no se limita a acuerdos de seguridad”, sino que también incluye el apoyo a la “ayuda, recuperación y reconstrucción, rehabilitación de las infraestructuras y los servicios básicos, así como la creación de las condiciones necesarias para el regreso de los desplazados y su estabilización en sus zonas de origen”.

Por ello Salam aprovechó para llamar a la movilización de Estados Unidos y de la comunidad internacional para que apoye en este retorno y recuperación del país, sobre todo en las zonas afectadas por la guerra.

Por su parte, Rubio afirmó (según el comunicado libanés) el “compromiso de Estados Unidos de apoyar al Líbano y a sus instituciones legítimas, así como de continuar respaldando al Ejército libanés y reforzar sus capacidades”, al tiempo que “enfatizó sobre la importancia de avanzar en la aplicación del marco tripartito para lograr la estabilidad y la seguridad”.

El breve comunicado publicado por el Departamento de Estado estadounidense simplemente añadió que el marco tripartito “representa la única vía hacia una paz duradera entre Líbano e Israel” y que durante el encuentro Rubio “reafirmó el apoyo de Estados Unidos a un Estado libanés soberano, libre de la influencia perniciosa de Hizbulá e Irán.