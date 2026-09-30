Alerta en Israel: copiloto intentó estrellar avión y quiso apuñalar al capitán en vuelo rumbo a Tel Aviv

Flydubai Avión casi estrella después de que un piloto acuchilló al otro (Flydubai)

Un copiloto atacó a su capitán en un avión que volaba con dirección a Tel Aviv, Israel. El atacante fue detenido por los pasajeros y avión pudo realizar un aterrizaje de emergencia. Autoridades israelíes investigan posibilidad de ataque terrorista.

¿Qué pasó en avión con rumbo a Israel?

En la madrugada de este miércoles 30 de septiembre, un avión Boeing 737 Max 8 despegó de Dubai con dirección a Tel Aviv. Cuando la aeronave ingresó a Israel, el avión sufrió un descenso de más de 17,000 pies. Los pasajeros, preocupados, lograron acceder a la cabina y encontraron a uno de los pilotos acuchillado por su compañero. Aquellos que viajaban en el avión inmovilizaron al atacante y otros dos pilotos de reserva pertenecientes a la aerolínea que se encontraban a bordo tomaron el control del vehículo y lograron completar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

Según información proporcionada pro FlighRadar24, el vuelo FZ1073 con destino a Tel Aviv llevaba 150 personas a bordo, en su mayoría ciudadanos israelíes. A las 6:50 horas (tiempo local) el avión despegó de Dubai. A las 8:20 comenzó a descender y la primera alerta, código 7700, se emitió a las 8:31. La aeronave comenzó a maniobrar para volver a entrar a Arabia Saudita las 8:41, momento en que los pilotos de refuerzo posiblemente tomaron el control. A las 9:54 horas el avión aterrizó en Tabuk.

No se han confirmado las identidades ni nacionalidades de ambos pilotos, pero algunos medios israelíes reportan que aquel herido en el ataque era hindú mientras que su compañero era omaní.

Se desconoce hasta el momento si se trató de un riña personal entre los pilotos o era un intento de ataque terrorista. Un portavoz de la aerolínea pidió que no se caiga en la especulación. Por otro lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que el piloto planeaba estrellar el avión. “Aparentemente, intentó estrellar el avión”, comunicó el mandatario.