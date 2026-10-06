Peste en Rusia: ¿Qué ha dicho la OMS sobre una posible nueva pandemia?

OMS aclara situación en Rusia Los contactos identificados dieron negativo a las pruebas relacionadas con peste neumónica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado este martes 6 de octubre de 2026 relacionado al presunto caso de peste neumónica en Rusia, tras la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en Siberia.

Christian Lindmeier, portavoz del organismo, explicó durante una conferencia de prensa que las autoridades rusas ya emprendieron la investigación para determinar si la peste neumónica había provocado la muerte de la mujer identificada como Darya Shipilova, de 28 años.

¿La OMS considera de “alto riesgo” la sospecha de peste neumónica en Rusia?

La evaluación inicial de la OMS ubicó el riesgo de la presunta peste neumónica en Rusia en un nivel moderado a bajo para Irkutsk y muy bajo para la región europea, según lo declaró este 6 de octubre tras mantener comunicación con las autoridades sanitarias rusas.

“La situación epidemiológica es estable y permanece bajo vigilancia”, reportaron funcionarios de salud rusos este martes, detallando que llevaron a cabo una serie de medidas preventivas correspondientes a la alerta sanitaria, tales como el rastreo de contactos de la mujer fallecida, pruebas de laboratorio y el monitoreo médico.

Llevada a cabo esta investigación, la OMS explicó que no se han encontrado indicios de nuevas infecciones tras el seguimiento médico del 100% de los contactos con la trabajadora, no obstante, la situación epidemiológica permanece bajo vigilancia.

El organismo mundial de salud también señaló el estudio de patógenos peligrosos que el instituto mantenía, incluida la peste, ya que la enfermedad existe de forma natural entre animales silvestres de Siberia. Por ello, aunque la posibilidad de peste neumónica llevó a las autoridades a investigar el caso, no existen elementos que permitan hablar de un brote confirmado ni de una amenaza sanitaria internacional al nivel del COVID-19.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la sospecha de peste neumónica en Siberia?

La alerta surgió después de la muerte de una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk. Según los primeros reportes, la técnica de Siberia habría muerto después de presentar un cuadro de neumonía, por lo que las autoridades comenzaron a investigar si su fallecimiento podía estar relacionado con la peste neumónica.

El caso generó atención debido a que la trabajadora laboraba en un centro dedicado al estudio de la peste y otros patógenos de alto riesgo. Ante la situación, funcionarios de salud rusos desplegaron medidas preventivas en la zona, entre ellas el rastreo de personas que tuvieron contacto con la fallecida y vigilancia médica de los casos.

Hasta el momento, los contactos identificados dieron negativo a las pruebas relacionadas con peste neumónica y no se reportaron más casos confirmados de la enfermedad, por lo que la OMS declaró nivel bajo de riesgo para Rusia y muy bajo para el continente europeo.